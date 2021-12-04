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51 минуту назад

Греф: Россия в перспективе будет одним из самых привлекательных рынков для инвестиций

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Россия в ближайшие десятилетия будет одним из самых привлекательных рынков для инвестиций. Такое мнение он высказал, выступая в рамках "Экспо-2020".

Греф: Россия в перспективе будет одним из самых привлекательных рынков для инвестиций
Фото: ТАССТАСС

"В соотношении "риск/прибыль" в ближайшие десятилетия, по моему мнению, Россия будет одним из самых привлекательных рынков в мире. Привлекательность ее при проведении разумной финансовой, макроэкономической и инвестиционной политики - это приоритеты российского правительства", - сказал он.

Греф при этом выразил уверенность, что российское правительство в ближайшие годы не отступит от поддержания макроэкономической стабильности.

"Мне не кажется, что президент и правительство России в ближайшие годы не отступят от поддержания очень жесткой макроэкономической стабильности, которая является основной для любых инвестиций, и будут наращивать усилия, чтобы смягчить инвестиционный климат", - сказал он.

Экономика,Герман Греф,Сбербанк России,Правительство РФ,
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