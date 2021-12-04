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32 минуты назад

Греф рассказал о перспективных отраслях для инвестирования в России

Председатель правления Сбербанка Герман Греф назвал отрасли инвестирования в России, которые имеют большие перспективы. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Греф рассказал о перспективных отраслях для инвестирования в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Грефа, IT-сфера является одним из наиболее интересных российских рынков для инвестиций. Сектор IT растет в шесть-семь раз быстрее роста ВВП, уточнил он.

Также председатель Сбербанка отметил, что российское сельское хозяйство уже много лет показывает хорошие результаты. Третьей отраслью является инфраструктура — Греф подчеркнул, что благодаря уникальным логистическим возможностям России перспективно вкладываться в развитие транспортной системы.

Помимо этого, Греф отметил тренд на принципы так называемого экологического, социального и корпоративного управления (ESG, Environmental, Social, and Corporate Governance). В том числе все, что связано с энергетическим переходом — создание новых источников энергии, использование возобновляемой энергии и выращивание лесов.

«Все, что связано с лесопереработкой. За последние годы мы видим огромный интерес — и российские компании стали много инвестировать в этот сектор. Мы видим большой рост спроса как на внешнем, так и на внутреннем рынке», — добавил он.

Ранее первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин выступил на сессии «Города-2030» и рассказал о проектах Сбера в Москве.

Ведяхин напомнил, что совместно с правительством Москвы работы Сбер pазработал удобные сервисы в сфере здравоохранения. Помимо этого, Сбер реализует со столицей проекты в финансах, ЖКХ, транспорте, образовании и во многих других областях. Например, срок получения субсидий предпринимателями сократился с трех месяцев до пяти дней.

Экономика,Александр Ведяхин,Герман Греф,Сбербанк России,Правительство Москвы,
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