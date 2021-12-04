Обвал или рост: что будет с рублем в 2022 году

Экономисты рассказали о курсе доллара в 2022 году. Они пришли к выводу, что рубль останется фундаментально силен, но все могут изменить геополитика, новые штаммы COVID и «черные лебеди», пишет РБК.

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Монетарная политика развитых стран станет важным фактором влияния на российскую валюту. Ожидается, что в 2022 году центробанки перейдут к дальнейшему ужесточению кредитно-денежной политики. Это может спровоцировать отток капитала с развивающихся рынков и оказать давление на рубль. Другие факторы – пандемия и цены на энергоносители.

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«Полагаем, что рубль останется в пределах 70-75 за доллар, но рассчитываем, что он вернется ближе к нижней границе этого диапазона», - заявил Дмитрий Полевой, директор по инвестициям «Локо-Инвеста»:

Главный экономист Bank of America Securities по России и СНГ Владимир Осаковский заявил, что к концу 2022 года курс доллара будет держаться на уровне 68 рублей. Он отметил, что ждет роста нефти на фоне восстановительных процессов в экономике. Рисками для российской валюты станут глобальная инфляция и повышение ставок мировым ЦБ.

Инвестиционный стратег ВТБ Григорий Жирнов спрогнозировал на конец 2022 года 70 рублей за доллар. При этом «достижимы и более крепкие уровни», особенно если цены на газ останутся на высоком уровне. Если штамм «омикрон» приведет к ужесточению ограничений в мире, то рубль окажется под давлением вместе с другими валютами развивающихся стран».

«С большой вероятностью курс рубля в 2022 году будет в диапазоне 70-75 за доллар, считает Максим Бирюков, старший аналитик УК «Альфа-Капитал».

Ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков предрек в 2022 году «преимущественно укрепление рубля».

«Одним из главных факторов станет политика ЦБ РФ и динамика инфляции. Диапазон на предстоящий год может быть в пользу российской валюты от 66 до 76 за доллар. В случае совпадения сразу нескольких негативных факторов, включая геополитические события и коронавирусные сюрпризы, курс рубля может ослабнуть до 80 за доллар. Однако вероятность подобного сценария в следующем году можно считать достаточно низкой», - сказал он.