В Европе обвинили Россию в резком сокращении поставок газа

Поставки российского газа в Евросоюз в октябре-ноябре сократились на 25% по сравнению с 2020 годом. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони на международной конференции «Средиземноморские диалоги».

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По его словам, ЕС сейчас получает газ «из Норвегии и Алжира в полном объёме».

Конференцию организовал Итальянский институт международных политических исследований при поддержке МИД республики. Джентилони подчеркнул, что Россия не заинтересована в «тяжёлой дискуссии с Евросоюзом» по газу.

«Помимо „Северного потока-2“ есть различные темы, которые интересуют российское руководство, и я думаю, что геополитика присутствует в этом всегда, но кризис не должен выходить за пределы определённого уровня», — добавил он.

В конце октября президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» после завершения закачки газа в подземные хранилища в России увеличить поставки в европейские резервуары.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, тогда объём российского газа в европейских хранилищах был незначительный — менее 190 000 кубометров.

1 декабря «Газпром» сообщал , что c начала 2021 года компания нарастила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 10,6 млрд кубов (на 6,6%) до 171,5 млрд кубов. В частности, компания увеличила поставки в Германию, Италию, Румынию, Польшу, Финляндию и другие европейские страны.