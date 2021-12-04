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1 час назад

В Госдуме оценили расходы ПФР словами «пир во время ковида»

Пенсионный фонд России - ненужный посредник между государством и гражданами, заявил депутат Госдумы от КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов. Его слова приводит «Свободная пресса».

В Госдуме оценили расходы ПФР словами «пир во время ковида»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению парламентария, данное ведомство нужно ликвидировать. И «строительство многомиллионных офисов, неоправданно высокие траты на рекламу, мздоимство руководства со всей очевидностью доказывают необходимость этого», отметил Обухов.

«Какой-то пир во время чумы (точнее, ковида), честное слово», — отметил депутат.

Он напомнил, что «ни один, и ни два» региональных руководителей Пенсионного фонда осуждены за взяточничество или мошеннические схемы. Кроме того,

СМИ ранее выяснили, что отделения ПФР ежегодно выделяют более 5 млрд рублей на строительство отделений. После этого депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что руководству ведомства нужно отчитаться о своих расходах на строительство, покупку и аренду недвижимости. В 2021 году на поддержку ПФР из казны ушло более 1 трлн рублей.

Экономика,Сергей Обухов,Сергей Миронов,КПРФ,Пенсионный фонд РФ,Госдума,
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