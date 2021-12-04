В Госдуме оценили расходы ПФР словами «пир во время ковида»

Пенсионный фонд России - ненужный посредник между государством и гражданами, заявил депутат Госдумы от КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов. Его слова приводит «Свободная пресса».
По мнению парламентария, данное ведомство нужно ликвидировать. И «строительство многомиллионных офисов, неоправданно высокие траты на рекламу, мздоимство руководства со всей очевидностью доказывают необходимость этого», отметил Обухов.
«Какой-то пир во время чумы (точнее, ковида), честное слово», — отметил депутат.
Он напомнил, что «ни один, и ни два» региональных руководителей Пенсионного фонда осуждены за взяточничество или мошеннические схемы. Кроме того,
СМИ ранее выяснили, что отделения ПФР ежегодно выделяют более 5 млрд рублей на строительство отделений. После этого депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что руководству ведомства нужно отчитаться о своих расходах на строительство, покупку и аренду недвижимости. В 2021 году на поддержку ПФР из казны ушло более 1 трлн рублей.