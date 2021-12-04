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1 час назад

Украина предупредила Европу о «троянском коне» от России

На Украине назвали «троянским конем» Европы российский газопровод «Турецкий поток» и заявили, что ЕС недооценил его «скрытые опасности». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Euractiv.

Европу предупредили о «троянском коне» от России
Фото: ТАССТАСС

Представитель компании «Оператор ГТС Украины» Ольга Белькова подготовила доклад для Европейского парламента, в котором посоветовала остановить газопровод, или потребовать «полного соблюдения всеми сторонами основных правил ЕС».

Она назвала «Турецкий поток» «троянским конем», так как «обещания его заманчивы, но истинные намерения пагубны».

«Богатые энергией авторитарные государства используют свой энергетический экспорт для получения экономической выгоды, но также и как инструмент внешнеполитического влияния», — заявила Белькова.

По ее мнению, необходимо диверсифицировать поставки газа в Европу через несколько разных трубопроводов. Один из них — «Трансбалканский газопровод», проходящий через Украину.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал полной чушью и бредом заявления об использовании Россией газа как оружия.

«Турецкий поток» - экспортный газопровод из России в Турцию, проходящий через Черное море. Его проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Он предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Экономика,Владимир Путин,Европарламент,ЕС,РИА Новости,
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