В «городах Шойгу» нашли спасение для экономики России

«Но для того, чтобы его реализовать, нужна соответствующая инфраструктура и инвестиции, которые сегодня там просто отсутствуют. Никакой „дремотной“ Азии больше нет, а есть прогрессивная и развивающаяся дикими темпами Азия. И нам бы за ней поспеть», — подытожил он.