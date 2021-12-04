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22 минуты назад

Дерипаска заявил, что «города Шойгу» спасут экономику России

Российский миллиардер, предприниматель Олег Дерипаска объяснил необходимость создания новых городов в Сибири и на Дальнем Востоке. По его словам, развитая инфраструктура в данных регионах повысит предложение и снизит инфляционное давление в России.

В «городах Шойгу» нашли спасение для экономики России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Азиатские рынки растут космическими темпами, структура глобального спроса изменилась. Добавьте к этому американские санкции, которые вводятся уже под любыми, даже самыми абсурдными предлогами. Они в любой момент могут еще больше отрезать нас от западных рынков», — написал Дерипаска в своем telegram-канале.

Он также отметил, регионы Сибири и Дальнего Востока обладают огромным потенциалом.

«Но для того, чтобы его реализовать, нужна соответствующая инфраструктура и инвестиции, которые сегодня там просто отсутствуют. Никакой „дремотной“ Азии больше нет, а есть прогрессивная и развивающаяся дикими темпами Азия. И нам бы за ней поспеть», — подытожил он.

В августе министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил построить в России несколько новых крупных городов. Согласно исследованию банка «Открытие», в новые города готовы переехать около половины россиян, пишет RT. По словам самого Шойгу, новые города могут быть построены между Братском и Красноярском, сообщает телеканал 360.

Экономика,Олег Дерипаска,Сергей Шойгу,Ханты-Мансийский банк "Открытие",Телеканал "360° Подмосковье",
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