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1 час назад

На Украине возмутились решением ФРГ по «Северному потоку — 2». «Это издевательство»

Разрешение Германии создать дочернее предприятие «Газпрома» является издевательствами над правилами Евросоюза. Такое заявление сделал гендиректор украинской нефтегазовой государственной компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

«Это издевательство»: На Украине возмутились решением ФРГ по «СП — 2»
Фото: ТАССТАСС

Сертификацию газопровода «Северный поток — 2» приостановили. Гендиректор «Нафтогаза» сказал, что это позволило «Газпрому» создать дочернюю компанию в Германии, которая будет отвечать только на небольшой участок газопровода в Германии.

«Мы явно против такого подхода. Сертифицировать только последнюю милю не имеет смысла, это издевательство над правилами ЕС, и мы надеемся, что этого не произойдет», — цитирует Юрия Витренко издание EURACTIV.

Он считает, что «Северный поток — 2» должны заполнять альтернативные поставщики на всем протяжении газопровода, передает Nation News.

Ранее стало известно, что Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2». Процесс планируют возобновить, когда Nord Stream 2 AG создаст в Германии дочернюю компанию. На Украине считают, что Россия и Германия специально растягивают процесс открытия. «Газпром» устраивает эта ситуация.

ФРГ предупредила США о «победе Путина» в случае санкций против «СП—2»

Экономика,Юрий Витренко,Нафтогаз,Газпром,ЕС,
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