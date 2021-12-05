«Это издевательство»: На Украине возмутились решением ФРГ по «СП — 2»

Разрешение Германии создать дочернее предприятие «Газпрома» является издевательствами над правилами Евросоюза. Такое заявление сделал гендиректор украинской нефтегазовой государственной компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Сертификацию газопровода «Северный поток — 2» приостановили. Гендиректор «Нафтогаза» сказал, что это позволило «Газпрому» создать дочернюю компанию в Германии, которая будет отвечать только на небольшой участок газопровода в Германии.
«Мы явно против такого подхода. Сертифицировать только последнюю милю не имеет смысла, это издевательство над правилами ЕС, и мы надеемся, что этого не произойдет», — цитирует Юрия Витренко издание EURACTIV.
Он считает, что «Северный поток — 2» должны заполнять альтернативные поставщики на всем протяжении газопровода, передает Nation News.
Ранее стало известно, что Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2». Процесс планируют возобновить, когда Nord Stream 2 AG создаст в Германии дочернюю компанию. На Украине считают, что Россия и Германия специально растягивают процесс открытия. «Газпром» устраивает эта ситуация.