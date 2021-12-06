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2 часа назад

Оливье и селедка под шубой подорожали на 15-25% за год

Стоимость новогодних салатов за год выросла на 15-25%. Стоимость четырех порций оливье в конце 2021 года составит 416 рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата. Продуктовый набор для оливье стал на 15% дороже, чем в 2020-м. Селедка под шубой подорожала на 25% за год. Ее стоимость составит 209 рублей. Отмечается, что больше всего выросла стоимость картофеля, моркови, репчатого лука, яиц и майонеза — на 30–78%.

Оливье и селедка под шубой подорожали на 15-25%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Минимальный рост в 9% произошел у консервированных овощей, горошка, вареной колбасы. Селедка для салата подорожала на 11%, а свекла свекла и морковь — на 41%. Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что главной причиной роста цен на продукты является пандемия.

Эксперт предположил, что до января-февраля 2022 года рост инфляции еще будет набирать оборот, а затем может начаться спад.

Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова рассказала, какие товары больше всего подорожают в России к Новому году.

Экономика,Личный счет,Георгий Остапкович,ВШЭ,Росстат,газета "Известия",
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