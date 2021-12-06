Оливье и селедка под шубой подорожали на 15-25%

Стоимость новогодних салатов за год выросла на 15-25%. Стоимость четырех порций оливье в конце 2021 года составит 416 рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата. Продуктовый набор для оливье стал на 15% дороже, чем в 2020-м. Селедка под шубой подорожала на 25% за год. Ее стоимость составит 209 рублей. Отмечается, что больше всего выросла стоимость картофеля, моркови, репчатого лука, яиц и майонеза — на 30–78%.

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Минимальный рост в 9% произошел у консервированных овощей, горошка, вареной колбасы. Селедка для салата подорожала на 11%, а свекла свекла и морковь — на 41%. Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что главной причиной роста цен на продукты является пандемия.

Эксперт предположил, что до января-февраля 2022 года рост инфляции еще будет набирать оборот, а затем может начаться спад.