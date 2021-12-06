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1 час назад

Россиян предупредили о риске дефицита картофеля

В 2022 году жителям России грозит дефицит местных клубней, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сельхозпроизводителей.

Россиян предупредили о риске дефицита картофеля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом стало известно из совещания в Министерстве сельского хозяйства. Среди основных причин предстоящей ситуации называется сокращение производства в личных подсобных хозяйствах и увеличение перерабатывающих мощностей.

Как сообщил председатель Союза участников рынка картофеля и овощей России Сергей Лупехин, в 2021 году на переработку ушло 1 миллион тонн картофеля, в то время, как в следующем году этот показатель увеличиться до 1,5 миллиона тонн. Эксперт считает, что к 2026 эта цифра достигнет 3 миллионов тонн.

Производство картофеля сдерживается из-за политики торговых сетей, которые не хотят принимать клубни маленьких размеров. Также дефицит может быть связан с нехваткой посадочного материала, а также с засухой в уходящем году.

Согласно данным Росстата, в среднем стоимость картофеля по стране в октябре составила 44,51 рубля за 1 килограмм, что на 78,6% больше, чем в 2020 году.

Ранее исполнительный директор «Инвестиционно-Аграрного Фонда» Марина Строгая сообщила, что картофель в России подорожает. Также ожидается постепенный и значительный рост цен на овощи почти по всем позициям.

«Это происходит каждый год и носит сезонный характер, однако в этом году свою роль сыграют и инфляционные факторы», — отметила Строгая.

Экономика,Сергей Лупехин,Минсельхоз,
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