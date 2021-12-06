Американский телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники сообщает, что США задумали ввести новый пакет санкций против России. Его проект включает так называемый «ядерный вариант» — отключение России от международной платежной системы SWIFT. Весной Европарламент принял необязательную резолюцию, призывающую к такому шагу в случае вторжения России в Украину.

Список ограничений также включает санкции против членов ближайшего окружения президента России Владимира Путина и российских энергопроизводителей. Официальные лица США в разговоре с журналистами заявили, что окончательного решения о том, будут ли применены новые санкции, пока не принято. По данным источников, администрация президента страны Джо

Байдена в настоящее время ведет переговоры с европейскими странами, чтобы скоординировать действия.