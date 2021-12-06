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1 час назад

США захотели отключить Россию от SWIFT

США рассматривают вариант отключения России от международной платежной системы Swift в случае нападения РФ на Украину, сообщила телекомпания CNN.

Как передает ТАСС, источники CNN утверждают, что американские чиновники могут принять новые «агрессивные» санкции в случае «вторжения» России на Украину. Пакет включает отключение страны от системы SWIFT, а также санкции в отношении членов ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, российских банков и производителей энергии.

Под ограничения также может попасть суверенный долг России.

Официальные лица США в разговоре с журналистами заявили, что окончательного решения о том, будут ли применены новые санкции, пока не принято. По данным источников, администрация президента США Джо Байдена в настоящее время ведет переговоры с европейскими странами, чтобы скоординировать действия.

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В 2014 году, когда впервые обсуждалась возможность отключения России от системы, SWIFT обещала, что не будет в одностороннем порядке и под влиянием политического давления принимать такие решения. Позже Центробанк России создал аналог системы, который позволяет отправлять финансовую информацию внутри страны.

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