Что такое рецессия. Объясняем простыми словами

Рецессия — фаза экономического цикла, когда экономика падает и замедляется. О рецессии говорят, когда ВВП снижается на протяжении двух кварталов. Во время рецессии доходы населения падают, цены растут, компании массово банкротятся, увеличивается безработица, растёт социальная напряжённость и т. д. Рецессии неизбежны: экономика циклична, поэтому за фазой роста всегда следует фаза падения. Когда наступит та или иная фаза, точно предсказать никто не может. Пример употребления на «Секрете» «Рост основных макропоказателей в течение двух кварталов подряд в конце 2020 года формально позволяет говорить об окончании рецессии в России уже к началу 2021 года». (Специалисты Высшей школы экономики (ВШЭ) — о выходе страны из коронакризиса .) Ошибки в употреблении Не стоит путать рецессию со стагнацией — это когда экономика топчется на одном месте, показывая незначительный или и вовсе нулевой прирост ВВП. Ещё есть депрессия — это затяжная и очень сильная рецессия. Нюансы Выделяют несколько видов рецессии, опираясь на форму графика: - V-образная рецессия — короткий резкий спад в экономике, за которым следует резкое восстановление; - U-образная рецессия — за медленным спадом следует медленное восстановление; - W-образная — после спада следует короткий период экономического роста, но перед окончательным выходом снова наступает период спада; - L-образная рецессия — это депрессия; экономический рост не восстанавливается на протяжении нескольких лет; - K-образная рецессия — новый термин, который подарила нам пандемия коронавируса в 2020 году: форма графика в данном случае указывает на то, что разные сферы экономики и разные сообщества восстанавливаются с разной динамикой. Факт Великой рецессией — по аналогии с Великой депрессией — называют мировой экономический кризис 2008 года. К нему привёл перегрев кредитного рынка и ипотечный кризис в США, что повлияло и на экономику других стран. В 2008 году уровень инфляции в мире побил рекорды, а в 2009 году мировой ВВП впервые снизился после Второй мировой войны. Статью проверил: Григорий Островский старший портфельный управляющий компании «Сбер управление активами»