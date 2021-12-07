Европе грозит дефицит газа зимой

Отбор газа в европейских хранилищах в ноябре и в первые четыре дня декабря составил рекордные 11,2 млрд кубометров. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные AGSI.

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По состоянию на 4 декабря, ПХГ Европы заполнены на 66,78%, или около 69 млрд кубометров. Данный уровень приблизительно на 22 млрд кубометров меньше, чем в 2020 году, и на 18 млрд кубометров меньше, чем в среднем за последние пять лет.

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Как пишет издание, запасов газа может не хватить до конца отопительного сезона, особенно если в Европе будет холодно. Динамика позволяет сделать вывод, что в марте возможность покрывать пики потребления за счет ПХГ снизится.

По данным «Газпрома», на 4 декабря из всех подземных газовых хранилищ Европы удалось отобрать уже около четверти (23,4%) от объема газа, который был закачан в 2021 году.

Резкое увеличение отбора из ПХГ в этом ноябре обусловлено как похолоданием, так и подорожанием газа. В результате появляется необходимость поднимать газ из хранилищ, так как закупать его по нынешним ценам не представляется возможным.

Накануне, 6 декабря, фьючерсы на январь 2022 года на нидерландском TTF выросли на 1,4%, до €90,74 за 1 МВт/ч, или около $1150 за 1 тысячу кубометров. Цена на сутки вперед выросла на нидерландском TTF на 0,74%, до €89,964 за 1 МВт/ч ($1140 тысяч за 1 тысячу кубометров).

Существует вероятность, что продажи газа «Газпромом» в Европу сокращаются в связи с высокими ценами. Прокачка по четырем главным экспортным маршрутам, а именно «Северному потоку», «Турецкому потоку» в страны Европы, через Польшу и Украину в ноябре достигла 10,1 млрд кубометров, что является минимальным значением за 2021 год, свидетельствуют данные Platts.

В общей сложности за последний месяц из европейских ПХГ было отобрано около 10 млрд кубометров газа, тогда как обычно за это время из ПХГ отбирают около 7 млрд кубометров, заявил Дмитрий Маринченко из Fitch.

«При нормальных погодных условиях и умеренном росте темпов отбора из-за сезонного фактора текущих объемов должно хватать, проблемы начнутся, если погода окажется прохладнее, чем обычно, а поставщики, и Россия в том числе, не смогут резко увеличить поставки», — считает он.