В Совфеде оценили возможность отключения России от SWIFT

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров усомнился в том, что США примут меры по отключению России от системы SWIFT, так как это обернется потерями для многих стран. Об этом сообщают «Известия».

Фото: SWIFT SWIFT

Накануне телеканал CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что США рассматривают вопрос введения санкций против российского госдолга и исключения РФ из системы SWIFT в рамках мер для сдерживания от «вторжения» на Украину. Позже в администрации президента США отметили, что Вашингтон и Брюссель выработали серьезные экономические контрмеры на этот случай.

«Я думаю, что вряд ли пойдет на это Запад — отключение от SWIFT. Россия очень тесно вошла в систему мировой экономики, и ее отключение от SWIFT грозит потерями для многих стран», — сказал Джабаров.

Напомним, что 24 ноября экс-глава украинского МИД Павел Климкин призвал западные страны ввести против Москвы «адские санкции» в случае, если Россия начнет атаковать Украину. Он отметил, что в США обсуждают отключение РФ от SWIFT.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад занимается искусственным нагнетанием истерики, когда заявляет о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, было бы более целесообразно, если бы страны НАТО перестали «накачивать Украину современными вооружениями».