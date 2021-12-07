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58 минут назад

В Совфеде оценили возможность отключения России от SWIFT

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров усомнился в том, что США примут меры по отключению России от системы SWIFT, так как это обернется потерями для многих стран. Об этом сообщают «Известия».

В Совфеде оценили возможность отключения России от SWIFT
Фото: SWIFTSWIFT

Накануне телеканал CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что США рассматривают вопрос введения санкций против российского госдолга и исключения РФ из системы SWIFT в рамках мер для сдерживания от «вторжения» на Украину. Позже в администрации президента США отметили, что Вашингтон и Брюссель выработали серьезные экономические контрмеры на этот случай.

«Я думаю, что вряд ли пойдет на это Запад — отключение от SWIFT. Россия очень тесно вошла в систему мировой экономики, и ее отключение от SWIFT грозит потерями для многих стран», — сказал Джабаров.

Напомним, что 24 ноября экс-глава украинского МИД Павел Климкин призвал западные страны ввести против Москвы «адские санкции» в случае, если Россия начнет атаковать Украину. Он отметил, что в США обсуждают отключение РФ от SWIFT.

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21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад занимается искусственным нагнетанием истерики, когда заявляет о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, было бы более целесообразно, если бы страны НАТО перестали «накачивать Украину современными вооружениями».

Ранее аудитор Счетной палаты России Алексей Саватюгин заявил, что SWIFT вряд ли пойдет на отключение РФ, поскольку это фактически будет означать объявление экономической войны.

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