В России произошел обвал цен на свинину

Увеличение объемов производства свинины и сокращение спроса в четвертом квартале повлекли за собой резкое падение цен на этот вид мяса. На минувшей неделе цены упали до 96,8 рублей и 146,46 рублей за 1 килограмм живых свиней и полутуш соответственно – это ниже среднего уровня прошлого года. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные мониторинга Национального союза свиноводов (НСС).

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Игроки рынка прогнозируют сохранение динамики в 2022 году и на фоне падения доходов не исключают пересмотра инвестиционных планов.

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Согласно данным мониторинга НСС, с 29 ноября по 5 декабря цены на живых свиней и полутуши стали ниже показателей 2020 года. Так, стоимость живых свиней за неделю упала на 7,2%, до 96,8 рубля за килограмм, а полутуши — на 4,9%, до 146,46 рубля за килограмм. В прошлом же году средние цены составляли 100 рублей и 148,1 рубля за килограмм соответственно.

Цена разделанного мяса за прошедшую неделю упала на 1,7%, до 229 рублей за килограмм, в 2020 году в среднем она составляла 205,8 рубля.

Гендиректор НСС Юрий Ковалев отметил, что свинина начала падать в цене, когда подошел к концу сезон шашлыков. В четвертом квартале рынок стал находиться под давлением увеличения предложения, указал он. Согласно данным Минсельхоза, в январе-октябре производство свинины в индустриальном секторе увеличилось на 0,9%, до 3,99 миллиона тонн год к году.

По итогам года НСС ожидает, что объем рынка вырастет на 1% к 2020 году, до 4,9 млн тонн.

В «Ленте» отмечают, что объемы продаж свинины на прошлой неделе незначительно сократились по отношению к предыдущим двум неделям за счет частичного переключения покупателей на мясо птицы. Там уточнили, что падение цен на бескостный кусок свинины в оптовом звене отразится и на полочных ценах.

В связи с планируемым увеличением производства свинины на 300 тысяч тонн части компаний придется уйти с рынка, а другим — пересмотреть инвестиционные планы, заявил

руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

В НСС ожидают, что в 2022 году средняя стоимость свинины опустится ниже показателей текущего года. В Минсельхозе также зафиксировали падение стоимости свинины в связи с увеличением производства и сезонным сокращением спроса. На ситуацию будет влиять и решение о беспошлинном импорте 100 тысяч тонн свинины в 2022 году, подчеркнули там. В ведомстве не исключили отмены этой меры, исходя из темпов роста производства свинины и ситуации с ценами.