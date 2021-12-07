В Госдуме ответили на угрозы США ограничить обмен валют в РФ

Депутат Госдумы, глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил возможность введения ограничений для россиян на обмен рублей на другую валюту. В интервью РБК он подчеркнул, что заявления США о том, что Россия может «напасть» на Украину, неразумны. Так он прокомментировал материал Bloomberg о новых санкциях против Москвы.

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Напомним, агентство Bloomberg сообщило, что США и Евросоюз могут ввести ограничительные меры против крупных российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Среди ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары, евро и другие иностранные валюты.

«[Нападения] не произойдет. Больше здесь обсуждать нечего. Если они хотят придумать нападение — это другое. А так — говорить не о чем», — заявил Аксаков.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов подчеркнул, что у России нет планов нападать на кого-либо, об этом не единожды заявляли власти страны. По его мнению, эти сообщения «раздуваются» через СМИ, чтобы повлиять на работу российских финансовых институтов.

«Это заявления из области фантастики: «если они сделают это, то мы сделаем это...». Но все взрослые люди и фантазирования пора заканчивать. Понятно, что таким образом они пытаются дискредитировать финансовые институты, создавая шумиху в СМИ, придумывая разные сценарии», — отметил Абрамов.