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1 час назад

В Госдуме ответили на угрозы США ограничить обмен валют в РФ

Депутат Госдумы, глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил возможность введения ограничений для россиян на обмен рублей на другую валюту. В интервью РБК он подчеркнул, что заявления США о том, что Россия может «напасть» на Украину, неразумны. Так он прокомментировал материал Bloomberg о новых санкциях против Москвы.

В Госдуме ответили на угрозы США ограничить обмен валют в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, агентство Bloomberg сообщило, что США и Евросоюз могут ввести ограничительные меры против крупных российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Среди ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары, евро и другие иностранные валюты.

«[Нападения] не произойдет. Больше здесь обсуждать нечего. Если они хотят придумать нападение — это другое. А так — говорить не о чем», — заявил Аксаков.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов подчеркнул, что у России нет планов нападать на кого-либо, об этом не единожды заявляли власти страны. По его мнению, эти сообщения «раздуваются» через СМИ, чтобы повлиять на работу российских финансовых институтов.

«Это заявления из области фантастики: «если они сделают это, то мы сделаем это...». Но все взрослые люди и фантазирования пора заканчивать. Понятно, что таким образом они пытаются дискредитировать финансовые институты, создавая шумиху в СМИ, придумывая разные сценарии», — отметил Абрамов.

Накануне американский телеканал CNN, ссылаясь на анонимные источники, сообщил, что США планируют ввести новый пакет санкций против России. Его проект включает так называемый «ядерный вариант» — отключение России от международной платежной системы SWIFT. Источники телеканала уверяют, что администрация президента США Джо Байдена в настоящее время обсуждает этот вопрос с европейскими странами.

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