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51 минуту назад

Россия и Индия отказались от доллара во взаиморасчетах

Россия и Индия решили отказаться от доллара во взаиморасчетах, все платежи осуществляются в рублях и рупиях. Об этом заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, передает РИА Новости.

Россия и Индия отказались от доллара во взаиморасчетах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В реальной работе «Рособоронэкспорт» практически на 100% отошел от расчета в американской валюте. Что касается Индии, то все взаиморасчеты ведутся в рублях и рупиях. Кроме того, мы активно практикуем офсетные проекты, которые присутствуют и в подписанных сегодня контрактных документах. Это нормальная современная практика, один из трендов мирового рынка», – цитирует Михеева агентство.

Благодаря такому подходу нет риска задержки в платежах при выполнении взятых на себя контрактных обязательств перед партнерами, добавил Михеев.

Накануне сообщалось, что Россия и Индия заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве по 2030 год. Документ был подписан в присутствии министров обороны двух стран — генерала армии Сергея Шойгу и Раджнатха Сингха. Речь идет о поставках вооружений и создании военной техники. В настоящее время у России и Индии есть ряд двусторонних проектов: универсальный комплекс «БраМос» (BrahMos), совместная разработка истребителя пятого поколения (FGFA), лицензионное производство самолетов Су-30 и танков Т-90.

Ранее в Департаменте информации и печати МИД РФ заявили, что России следует продолжать сокращать долларовую составляющую в международных резервах во избежание проблем для своей экономики из-за экономической ситуации в США.

Экономика,Александр Михеев,Сергей Шойгу,Рособоронэкспорт,МИД,РИА Новости,
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