В Омской области выберут народного предпринимателя

Первый конкурс имел широкий резонанс. Заявки подали 498 жителей региона. Более 20 тысяч омичей поддержали номинантов в голосовании. Призовой фонд проекта превысил 700 тысяч рублей. И правительство Омской области вновь решило поддержать перспективный проект.

Фото: Российская Газета Российская Газета

- Текущий год для бизнеса стал таким же непростым, как и прошлый. Антиковидные ограничения сказались не только на собственниках, но и на каждом работнике. Повлияли на планы по развитию, как на уровне отдельных компаний, так и на региональном. Но все-таки мы концентрировались не только на антикризисной поддержке. Реализовали программы, нацеленные на развитие действующих бизнес-проектов. Премия - это возможность для власти, партнеров, центров поддержки в очередной раз отметить значимость предпринимательства, его влияние на уровнях - от благополучия семей до вклада в развитие страны, - отметил губернатор Омской области Александр Бурков.

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Новый конкурс поддержит не только региональная власть. Организаторами премии вновь выступили центр "Мой бизнес", региональные отделения "Опоры России" и Сбербанка.

- Задумывая премию в прошлом году, мы рассчитывали, что она сможет стать хорошей омской традицией, символом современного эффективного бизнеса для местных предпринимателей. И не ошиблись, - считает управляющий Омским отделением ПАО Сбербанк Сергей Коновалов. - Для бизнеса премия - отличная возможность подвести собственные итоги года, определиться с вектором дальнейшего развития. А для организаторов это - финальный аккорд в череде самых разных бизнес-мероприятий.

К участию во второй премии "Предприниматель ГОроДА" приглашаются не только предприниматели, но и самозанятые граждане, для которых введена специальная номинация.

Фото: Минэкономики Омской области

По словам регионального министра экономики Анны Негодуйко, уже более 40 тысяч жителей зарегистрированы в качестве плательщиков налога на профессиональный доход. Данная категория активно прирастает. Самозанятые становятся полноправными участниками рынка.

Всего региональная премия предполагает шесть номинаций: "Эко-бизнес и бизнес в сфере социальных услуг", "Бизнес в сфере производства", "Бизнес в сфере торговли" (в том числе онлайн-торговли), "Самозанятые". Разработчики софта и инновационных проектов могут участвовать в категории "Креативный бизнес и бизнес в сфере цифровых технологий". Есть и расширенная номинация "Развиваю бизнес в другой сфере".

Победители станут участниками бизнес-миссий, наставнических сессий, профессиональных тренингов. Каждый сможет воспользоваться помощью по продвижению своего проекта от центра "Мой бизнес". Один из финалистов получит спецприз.

Справка "РГ"

Заполнить анкету на конкурс можно на сайте https://www.предпринимательгорода.рф/ до 24 января 2022 года. Голосование за "народного" предпринимателя стартует 21 декабря. Имена победителей назовут 17 февраля 2022 года.