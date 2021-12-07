Набиуллина сравнила клиентов экосистем с аборигенами, покупающими бусы

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупредила о рисках, которые несут цифровые бизнес-экосистемы и суперсервисы. По её словам, люди оказались в положении аборигенов, которые готовы за бусы отдать владельцам экосистем свои личные данные, а вместе с ними — и право выбора. Поэтому ЦБ планирует в скором времени внедрить регулирование экосистем и оценивать объём вложений банков в непрофильные активы. Набиуллина отметила, что суперприложения, суперсервисы и бизнес-экосистемы создают у человека ощущение, будто его поставили в центр мира и вокруг него вращаются разного рода предложения. «Но возникает вопрос: чем платит человек за это удобство, дешевизну, за этот комфорт? Оптимисты говорят, что практически ничем и что технологии настолько хороши, что бизнес с использованием этих технологий предложит для него самое оптимальное, самое лучшее. Пессимисты говорят, придётся заплатить повышением цен на товары и услуги, потому что неизбежно возникнет монополизм», — сказала она на форуме Finopolis. По её словам, некоторые банки готовы купить всех лучших поставщиков и «предложить человеку идеальный мир вокруг него». Они руководствуются принципом «Хочешь сделать что-то хорошо — сделай сам», заявила Набиуллина. При этом, чтобы не допустить монополизма, мировые регуляторы стараются выработать соответствующие меры, добавила глава ЦБ. «Возможно, мы сейчас находимся в ситуации, когда как аборигены за бусы готовы продать что-то несоизмеримо более ценное — свои данные, и с этими данными — право выбора. Не успеем мы что-то пожелать, как среда вокруг нас это предлагает, и точно ли это то, что нам нужно? Сможем ли мы в этой ситуации такого изобилия предложения сохранить здравое отношение?», — задалась вопросом Набиуллина. Что говорят банки На тезисы Набиуллиной о продаже данных клиентов ответил глава «Сбера» Герман Греф. Он подчеркнул, что сведения о клиентах экосистем и так общедоступны. Он привёл в пример камеры, установленные на улицах Москвы. По словам Грефа, в городе работает не менее 200 000 таких устройств, и они фактически делают информацию о горожанах доступной всем. «Я горячо за то, чтобы сохранять максимальный выбор и конфиденциальность, и у нас в наших сервисах можно просто перемещением одной кнопки закрыть предоставление данных о себе. Но нужно понимать, что ты сразу же лишишься определённых привилегий или удобств в связи с этим», — пояснил Греф. Глава ВТБ Андрей Костин отметил, что его кредитная организация пошла по другому пути и не стала разрабатывать собственные сервисы. По его мнению, модель его банка малозатратна и не ограничивает конкуренцию. «Когда делаешь одновременно 20 дел, то трудно рассчитывать на то, что у тебя все 20 дел получатся хорошо», добавил он, поэтому ВТБ решил обеспечить партнёрства с лидерами рынка, с теми, кто знает, как хорошо сделать это в своей области», — сказал банкир. Совладелец Альфа-банка Пётр Авен заявил, что банкам лучше заниматься своей профильной деятельность, а распыляться на доставку еды, создание собственного такси и другие бизнесы «очень трудно». Он привёл в пример СССР, в котором большие промышленные предприятия владели колхозами, и у работников этих колхозов было стимул идти на завод, «потому что там можно было ещё колбасу купить». «Но сейчас колбасу купить можно в разных местах, поэтому наличие дополнительных услуг, в том числе по предоставлению разных сервисов, мне не кажется, что это сегодня сильно привлекает клиента в банк», — сказал Авен. По его мнению, идея о том, что люди идут в определённый банк из-за наличия у кредитной организации экосистемы и множества сервисов, кажется «очень спорной». ЦБ не против Экосистема — набор сервисов, объединённых вокруг одной компании. Большие компании, в том числе и банки, строят экосистемы, чтобы продавать клиентам как можно больше товаров и услуг. В декабре 2021 года ЦБ проведёт «калибровочное обследование» банков, чтобы оценить на готовность к новым правилам регулирования экосистем. Регулятор собирается применить для расчётов новые параметры регулирования вложений банков в нефинансовые и непрофильные активы. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчёркивала , что Банк России не выступает против экосистем, однако считает, что они могут навязывать людям ненужные им продукты и формировать для них «определенный сценарий действий». Фото: cbr.ru