Дерипаска нашел способ выиграть от санкций США

Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что Россия сможет противостоять санкциям США с помощью сотрудничества с Китаем - особенно в области цифрового юаня. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Дерипаска заявил, что Минфин США, «похоже, серьезно обеспокоен ситуацией, которая возникнет в мире после полномасштабного введения Китаем цифрового юаня». По его мнению, цифровая китайская валюта составит доллару конкуренцию в международных расчетах, особенно на рынках развивающихся стран.

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«Понятно, что США с санкциями придется быть теперь поосторожнее. Потому что каждый раунд очередных санкций будет создавать стимулы для перехода в расчётах на китайский цифровой юань, а долг Минфина США уже 30 трлн долларов. И обслуживать его будет всё сложнее», - написал бизнесмен (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Дерипаска отметил, что американское правительство «тренирует» Россию санкциями уже семь лет, и призвал Центробанк скорее ввести «более безопасную систему расчетов с использованием цифрового рубля».

«Такую, например, как наши партнеры из Китая. <…> Начиная с февраля можно просто скопировать. Можно обратиться к Китаю за помощью. Сделать так, чтобы платформы были совместимы. Тем самым увеличив привлекательность расчетов в рублях», - предложил он.

Как рассказывал Bloomberg, администрация президента США Джо Байдена начала внимательно наблюдать за работой Китая по введению цифрового юаня. По словам осведомленных источников агентства, американские чиновники опасаются, что юань попытается лишить доллар места доминирующей мировой валюты.

Bloomberg отмечал, что усилия Китая по внедрению цифровой валюты набирают обороты, поэтому сотрудники казначейства США, Госдепа, Пентагона и Совета национальной безопасности активизируют свои усилия, чтобы понять возможные последствия. В частности, они хотят выяснить, как будет распределяться цифровой юань и можно ли его использовать для обхода санкций США.

В октябре 2021-го глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор планирует представить прототип платформы цифрового рубля в начале 2022 года, после этого начнется его пилотное тестирование.