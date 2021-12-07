Чубайс спрогнозировал революцию в экономике

Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что российская экономика в ближайшие 30 лет столкнется с масштабной трансформацией в рамках энергоперехода. По его словам, это изменит любой бизнес и жизнь каждого человека. Как сообщает РИА Новости, такой прогноз Чубайс сделал на форуме «Открытые инновации».

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«Речь идет не только об электроэнергетике, для меня родной, - речь идет о промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, строительстве, о быте. Речь идет вообще обо всех тех сферах, где появляется энергия. Они все претерпят глубинные фундаментальные преобразования. Это изменит жизнь каждого из нас, это изменит практически любой бизнес», – цитирует его агентство.

При этом Россия является очень уязвимой для этих изменений, поскольку энергетический сектор играет для нее особую роль, отметил Чубайс.

«У всех есть энергетика, но в России это не просто один из секторов, это позвоночный столб национальной экономики: 20% ВВП, 40% доходов федерального бюджета, 60% экспорта. Это вообще серьезно», – сказал Чубайс.

Он добавил, что энергопереход не только изменит все существующие отрасли реального сектора в стране, но и откроет возможности для создания тех отраслей, которых сейчас не существует в принципе.

«Я насчитал от пяти до десяти новых отраслей, которых в стране сегодня нет», – подытожил Чубайс.