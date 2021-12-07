Эксперты описали два сценария после возможного отключения России от SWIFT

Если Россию отключат от системы международных платежей SWIFT, то отечественные банки смогут переключиться на российский аналог. Но пока что он недостаточно развит, предупреждают эксперты. Возможно, банкам придется заниматься проводкой платежей в двустороннем порядке, но это будет затратный и небыстрый способ обслуживания клиентов.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщило 7 декабря, что США и ЕС изучают возможность ряда ограничений для России. В случае, если Россия «нападет» на Украину. Эта тема возникла в преддверии видеосаммита лидеров Владимира Путина и Джо Байдена.

Самое радикальное из обсуждаемых санкций — запрет для российского бизнеса и банков доступ к системе международных финансовых платежей SWIFT. Не исключено, что США и ЕС готовятся ограничить Россию в обмене валют и запретить инвесторам приобретать российские госбумаги на вторичном рынке.

Накануне телеканал CNN также сообщил о потенциальных жестких санкциях Вашингтона в случае якобы готовящегося «вторжения» России на Украину. Среди них также упоминалось отключение России от SWIFT.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщения такого рода истерикой. «Скорее, это не новости, а продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ», — заявил представитель Кремля.

С открытыми картами

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Она была сформирована еще в 1973 году. К ней подключены 11 тысяч кредитных организаций в 220 странах. Ежедневно система обеспечивает прохождение около миллиона финансовых операций.

Отключение от SWIFT — эта угроза среди прочих рестрикций всегда воспринималась российскими участниками финансового рынка как одна из наиболее жестких, говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

«Ведь отключение от SWIFT затронет в России все международные расчеты, то есть и экспортеров, и импортеров. Это повысит транзакционные издержки, которые перейдут в цены конечной продукции, сделав ее менее доступной для потребителей», — говорит Беленькая.

Международный финансовый консультант FCP Financial Management Ltd Исаак Беккер предлагает рассматривать проблему отключения России от SWIFT под метафоричным углом.

«Когда в преферанс играют профессионалы, то они зачастую после раздачи открывают карты и сразу видят весь «расклад» без продолжения игры. Полагаю, что что-то подобное произойдет и сегодня. Будут вскрыты «карты» и собеседники начнут договариваться. Некоторые аргументы видим и мы с вами. Но, конечно, не все. Тем более те из них, за которые будет идти основной спор», — говорит Беккер.

Он предполагает, что до отключения от SWIFT дело все-таки не дойдет. «Карты» на столе покажут сторонам, что явного преимущество ни у кого нет, отключение от SWIFT — обоюдоострое оружие, и лучше в очередной раз сойтись на временном компромиссе. А это значит, что еще не время использовать «последний патрон» в виде отключения нашей страны от SWIFT», — говорит эксперт.

Как крайне невысокую оценивает вероятность отключения от SWIFT и директор по инвестициям компании LockoInvest Дмитрий Полевой.

«Если же это произойдет, то пострадают буквально все секторы экономики, которые имеют те или иные операции в валюте. Наиболее сильно, конечно, финансовый сектор и экспортеры, которым будет проблематично рассчитываться за поставки сырья», — говорит Полевой.

Два сценария после отключения

В случае, если США и Евросоюз все-таки введут санкции и отключат российский бизнес от SWIFT, то возможны два варианта развития событий. Первый — переход банков на двусторонние платежи.

Банки в России и за рубежом могут заключать двусторонние отношения и устанавливать между собой онлайн-систему транзакций по корреспондентским счетам, уточняет доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. «Такая система платежей использует шаблоны близкие по функционалу к SWIFT, но будет независима от нее. И она позволит хотя бы на какое-то время дать альтернативное решение проблемы, минимизировать ущерб от запретов», — говорит Гиринский.

Возможно, придется возвращаться к более архаичным вариантам – например, Telex, если это будет приемлемо для банков-контрагентов, добавляет Беленькая из «Финам».

Второй вариант на случай отключения России от SWIFT — обход запрета на транзакции при помощи отечественного аналога.

В России создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, напоминает Беленькая из «Финам». «Внутрироссийский трафик SWIFT можно будет легко переключить на СПФС. Однако основной потенциальной проблемой является обработка международных транзакций, и пока ничего не известно о решении, которое могло бы стать полноценным аналогом SWIFT для обмена данными по платежам в международном масштабе», — объясняет она.

Система СПФС активно развивается, в нее входят уже 332 кредитных учреждения, но в основном это российские банки, уточняет ведущий аналитик инвесткомпании «Арикапитал» Сергей Суверов.

Впрочем, в суверенный аналог SWIFT входят и финансовые структуры постсоветского пространства — Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Армении, Таджикистана, а также Кубы.

В СПФС зарегистрированы также подразделения некоторых иностранных банков — Росбанка и Райффайзенбанка, что дает некоторую надежду на международные проводки. В том числе самые востребованные — с европейскими партнерами», — говорит Суверов.

Многое будет зависеть от того, как именно будет происходить отключение от SWIFT, если оно все-таки состоится, добавляет Суверов.

«Отключат ли только российские госбанки или же частные тоже? А что будет с иностранными банками, которые работают в России? Маловероятно, что под каток попадут и они. По крайней мере, не сразу», — говорит Суверов.

Полевой из LockoInvest также считает, что будет крайне сложно или даже невозможно обойти SWIFT. «Особенно под угрозой вторичных санкций со стороны США. Даже наши партнеры — Китай, Индия и другие страны — вряд ли будут рисковать своей экономикой ради помощи России», — говорит Полевой.