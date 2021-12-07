Если Россию отключат от системы международных платежей SWIFT, отечественные банки смогут переключиться на российский аналог, который пока недостаточно развит, или, возможно, будут проводить платежи в двустороннем порядке, пишет «Газета.ру» со ссылкой на экспертов.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщило, что

7 декабря стало известно, что США и ЕС изучают возможность введения ряда ограничений для России, в том числе это касается запрета на доступ к системе SWIFT.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, сформированная в 1973 году. К ней подключены 11 тысяч кредитных организаций в 220 странах.

«Отключение от SWIFT затронет в России все международные расчеты, то есть и экспортеров, и импортеров. Это повысит транзакционные издержки, которые перейдут в цены конечной продукции, сделав ее менее доступной для потребителей», — считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Международный финансовый консультант FCP Financial Management Ltd Исаак Беккер предполагает, что до отключения от SWIFT дело все-таки не дойдет.

«Отключение от SWIFT — обоюдоострое оружие, и лучше в очередной раз сойтись на временном компромиссе. А это значит, что еще не время использовать «последний патрон» в виде отключения нашей страны от SWIFT», — считает Беккер.

Такого же мнения придерживается директор по инвестициям компании LockoInvest Дмитрий Полевой. По его мнению, если отключение все же произойдет, пострадают абсолютно все секторы экономики, где есть те или иные операции в валюте.

«Наиболее сильно, конечно, финансовый сектор и экспортеры, которым будет проблематично рассчитываться за поставки сырья», — уточнил эксперт.

Эксперты отмечают, что в случае отключения есть два варианта развития событий. Первый из них — переход банков на двусторонние платежи, когда кредитные организации устанавливают между собой онлайн-систему транзакций по корреспондентским счетам.

«Такая система платежей использует шаблоны близкие по функционалу к SWIFT, но будет независима от нее. И она позволит хотя бы на какое-то время дать альтернативное решение проблемы, минимизировать ущерб от запретов», — пояснил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Второй вариант – использовать отечественный аналог. В России есть своя Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. Внутрироссийский трафик SWIFT можно будет переключить на СПФС без проблем.

«Однако основной потенциальной проблемой является обработка международных транзакций, и пока ничего не известно о решении, которое могло бы стать полноценным аналогом SWIFT для обмена данными по платежам в международном масштабе», — говорит Беленькая.

По словам ведущего аналитика инвесткомпании «Арикапитал» Сергея Суверова, сейчас в систему СПФС входят 332 банка – в основном российские. Кроме них к СПФС подключены финансовые структуры Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Армении, Таджикистана и Кубы. В СПФС также зарегистрированы подразделения некоторых иностранных банков — Росбанка и Райффайзенбанка. Это дает надежду на проведение международных платежей, в том числе с европейскими партнерами.

По ловам Суверова, также будет многое зависеть, как именно Россию отключат от SWIFT, если это все же произойдет.