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53 минуты назад

США отказались вводить санкции против суверенного долга РФ

Из согласованного проекта оборонного бюджета США на 2022 год исключили ряд пунктов с санкциями против России. В частности, в документ не вошли поправки по «Северному потоку — 2», сообщает Telegram-канал «РБК».

США отказались вводить санкции против суверенного долга РФ
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, из проекта бюджета конгрессмены также убрали поправки о введении санкций против 35 россиян, подозреваемых в нарушении прав человека, и запрете на приобретение лицами из США суверенных долговых обязательств РФ.

При этом документ предполагает выделить четыре миллиарда долларов на сдерживание РФ и дополнительные инвестиции для реализации цели. Данная сумма почти на 570 миллионов долларов больше, чем первоначально запрашивал Белый дом. В качестве военной помощи Украине из бюджета выделят 300 миллионов долларов.

Экономика,РБК,
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