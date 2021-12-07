США отказались вводить санкции против суверенного долга РФ

Из согласованного проекта оборонного бюджета США на 2022 год исключили ряд пунктов с санкциями против России. В частности, в документ не вошли поправки по «Северному потоку — 2», сообщает Telegram-канал «РБК».

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По данным издания, из проекта бюджета конгрессмены также убрали поправки о введении санкций против 35 россиян, подозреваемых в нарушении прав человека, и запрете на приобретение лицами из США суверенных долговых обязательств РФ.