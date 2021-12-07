Международные резервы РФ снизились на $1,7

Международные резервы РФ за год снизились с $583 до $622,5 млрд, следует из материалов ЦБ.

Фото: ТАСС ТАСС

Как следует из отчета, на 1 декабря 2020 года международные резервы составляли $583 млрд, на 1 декабря 2021 года - $622,5 млрд.

Как пишет «Коммерсантъ», снижение произошло из-за отрицательной курсовой переоценки, скомпенсированной отчасти покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Возросший ранее объем международных резервов страны ЦБ объяснял, наоборот, «воздействием положительной переоценки».

По данным Счетной палаты, Россия занимает пятое место в мире по объему международных резервов.