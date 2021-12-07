Международные резервы РФ снизились на $1,7

Как следует из отчета, на 1 декабря 2020 года международные резервы составляли $583 млрд, на 1 декабря 2021 года - $622,5 млрд.
Как пишет «Коммерсантъ», снижение произошло из-за отрицательной курсовой переоценки, скомпенсированной отчасти покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила.
Возросший ранее объем международных резервов страны ЦБ объяснял, наоборот, «воздействием положительной переоценки».
По данным Счетной палаты, Россия занимает пятое место в мире по объему международных резервов.
Международные (золотовалютные) резервы - высоколиквидные иностранные активы, в том монетарное золото, специальные права заимствования, резервная позиция в МВФ и иностранной валюте. Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.