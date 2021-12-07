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26 минут назад

Международные резервы РФ снизились на $1,7

Международные резервы РФ за год снизились с $583 до $622,5 млрд, следует из материалов ЦБ.

Международные резервы РФ снизились на $1,7
Фото: ТАССТАСС

Как следует из отчета, на 1 декабря 2020 года международные резервы составляли $583 млрд, на 1 декабря 2021 года - $622,5 млрд.

Как пишет «Коммерсантъ», снижение произошло из-за отрицательной курсовой переоценки, скомпенсированной отчасти покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Возросший ранее объем международных резервов страны ЦБ объяснял, наоборот, «воздействием положительной переоценки».

По данным Счетной палаты, Россия занимает пятое место в мире по объему международных резервов.

Международные (золотовалютные) резервы - высоколиквидные иностранные активы, в том монетарное золото, специальные права заимствования, резервная позиция в МВФ и иностранной валюте. Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.

Экономика,Международный валютный фонд,Центральный банк России,
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