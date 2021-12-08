Объем транспортировки российского газа через Украину в январе-ноябре упал до 38,3 млрд кубометров, или на 23,6%, по сравнению с тем же периодом 2020 года, сообщает Reuters cо ссылкой на государственного оператора.

«Газпром» в последние годы сократил транзит через соседнюю Украину, которая спорит с Москвой по ценам на газ.

Отношения между Украиной и Россией резко ухудшились после присоединения Россией Крыма в 2014 году и начала войны на востоке Украины. Москва также разрабатывает другие маршруты транспортировки газа в Европу.

Глава украинской государственной энергетической компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Россия может полностью прекратить поставки газа по украинским маршрутам, когда пятилетний контракт истечет в конце 2024 года, и перенаправит потоки газа в трубопровод «Северный поток — 2».

Витренко сказал, что опора на трубопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» сделает Европу более уязвимой перед политическими требованиями и скачками цен.