Россия опередила Швейцарию по экспорту шоколада

Россия заняла десятое место в мировом рейтинге стран, осуществляющих экспорт шоколада, и обогнала Швейцарию. Это следует из сообщения Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» со ссылкой на отчеты ITC Trademap и UN Comtrade.

«По итогам первых восьми месяцев 2021 года Россия заняла десятое место в мировом рейтинге экспортеров шоколада, обогнав Швейцарию» — пишут «Известия», ссылаясь на данные «Асконда». Отмечается, что по состоянию на сентябрь 2021 года РФ экспортировала в годовом выражении продукции из шоколада на 838 $ млн, в то время как Швейцария за тот же период реализовала продукции на 819 $ млн.