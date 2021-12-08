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1 час назад

Россия опередила Швейцарию по экспорту шоколада

Россия заняла десятое место в мировом рейтинге стран, осуществляющих экспорт шоколада, и обогнала Швейцарию. Это следует из сообщения Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» со ссылкой на отчеты ITC Trademap и UN Comtrade.

Россия опередила Швейцарию по экспорту шоколада
Фото: URA.RUURA.RU

«По итогам первых восьми месяцев 2021 года Россия заняла десятое место в мировом рейтинге экспортеров шоколада, обогнав Швейцарию» — пишут «Известия», ссылаясь на данные «Асконда». Отмечается, что по состоянию на сентябрь 2021 года РФ экспортировала в годовом выражении продукции из шоколада на 838 $ млн, в то время как Швейцария за тот же период реализовала продукции на 819 $ млн.

Согласно данным «Асконда», объем поставок РФ шоколадной продукции за границу в этом году составит 824,5 тыс. т на сумму 1,68 $ млрд. Такие цифры станут рекордными и превысят показатели по объему экспорта в допандеминйное время, в 2019 году, на 30,8%.
Экономика,газета "Известия",
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