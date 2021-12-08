«Мать всех санкций» против России разработают в США

В США работают над «матерью всех санкций» в отношении России, сообщает РИА Новости со ссылкой на автора инициативы, главу международного комитета Сената Роберта Менендезу.
Ограничительные меры применят в случае вторжения на Украину. Утверждается, что они будут иметь разрушительные последствия для российской экономики и граждан страны.
«Я хочу быть предельно ясен перед теми, кто наблюдает за этими слушаниями в Москве, Киеве, других местах: российское вторжение приведет в действие разрушительные экономические санкции, подобных которым мы никогда не видели прежде», — сказал сенатор на слушаниях на тему политики в отношении Москвы.
Глава комитета отметил, что предлагал включить ограничительные меры в проект оборонного бюджета США, но будет искать другие возможности для их реализации.
«Если Путин вторгнется на Украину, последствия будут разрушительны не только для российской экономики, но и для российского народа», — отметил Менендеза.
Ранее Белый дом сообщил, что американский президент Джо Байден в ходе разговора с Путиным предупредил о введении жестких экономических санкций в случае военной эскалации в сторону Украины. Встреча состоялась 7 декабря в формате видеосвязи. Переговоры длились два часа.