«Мать всех санкций» против России разработают в США

«Я хочу быть предельно ясен перед теми, кто наблюдает за этими слушаниями в Москве, Киеве, других местах: российское вторжение приведет в действие разрушительные экономические санкции, подобных которым мы никогда не видели прежде», — сказал сенатор на слушаниях на тему политики в отношении Москвы.