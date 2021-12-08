Цены на алкоголь резко вырастут к Новому году

Цены на алкогольную продукцию вырастут к Новому году, предупредил доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников в разговоре с агентством «Прайм».

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Экономист пояснил, что с 1 января 2022 года алкогольный акциз увеличится на 4-5 процентов. В связи с этим производители уже сейчас пытаются компенсировать ожидаемые убытки из-за потери спроса.

В качестве примера он привел водку, себестоимость которой при минимальной цене в 230 рублей составляет всего около 36 рублей. Еще 6 рублей закладывается в качестве прибыли для производителя. Остальные примерно 190 рублей — это акциз, НДС, наценка розничного продавца и транспорт.

«Если сейчас цена за тонну пшеницы внезапно еще раз удвоится, то себестоимость собственно бутылки вырастет примерно на 9 рублей. При этом некоторые производители предупредили о повышении цен на алкоголь к Новому году на 15 процентов из-за «подорожания пшеницы, из которой делается спирт».

«Если сейчас цена за тонну пшеницы внезапно еще раз удвоится, то себестоимость собственно бутылки вырастет примерно на 9 рублей. Но не на 30-40, которые заявляются», — сказал Черников.

По его словам, такое увеличение цены обусловлено более тонкими факторами, в том числе негативными ожиданиями.