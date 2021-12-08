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16 минут назад

США продали захваченную у Ирана нефть на $26,7 млн

Власти США продали иранскую нефть, захваченную американским флотом в Аравийском море, на общую сумму в $26,7 млн. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Министерства юстиции США.

США продали чужую нефть на миллионы долларов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В соответствии с решением суда изъятая нефть была продана. Общая сумма выручки составила $26,7 млн. Она может быть направлена в американский фонд помощи жертвам терроризма <...>", - говорится в сообщении.

Объем проданной нефти составил 1,1 млн баррелей. Министерство юстиции не уточнило, когда были проведены морские операции, результатом которых стало изъятие указанных объемов нефти. Ведомство при этом указало, что она была изъята с четырех танкеров, направлявшихся в Венесуэлу.

В Министерстве юстиции США, кроме того, сообщили, что осуществили процедуру отчуждения прав на захваченные американским флотом ракеты "земля - воздух" в количестве 171 штуки, которые перевозились двумя судами, принадлежащими Корпусу стражей исламской революции, для мятежников-хуситов в Йемен.

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На протяжении уходящего года Иран неоднократно обвинял США в захвате своих судов.

Экономика,Минюст РФ,Министерство юстиции США,
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