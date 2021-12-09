США пригрозили России изоляцией от мировой финансовой системы

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Президент России Владимир Путин в ходе общения с молодыми учеными оценил санкции США против Московского физико-технического института (МФТИ). Об этом сообщает ТАСС.

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Российский лидер назвал санкции чушью и попыткой сдержать развитие страны. По словам политика, санкции в отношении России принимаются часто без видимых причин. Он заявил, что политические силы в США будто соревнуются между собой в антироссийском настрое.

Глава государства также подчеркнул, что Запад стал проводить политику сдерживания из-за того, что видит в России конкурента.

Попытка «заработать очки»

Путин считает, что санкции против Москвы — это попытка Запада «заработать очки» с помощью антироссийского настроя. Глава государства подчеркнул, что ничего хорошего в такой ситуации нет.

По словам российского лидера, глобальным ответом на санкции Запада станет повышение суверенитета. Он отметил, что Россия является крупнейшим поставщиком энергоресурсов на мировой рынок, однако оборудование, которое связано с нефтедобычей, в значительной степени приобретается по импорту.

Угрозы США

Американский лидер Джо Байден в ходе разговора с Путиным предупредил о том, что США могут ввести экономические и иные меры в случае военной эскалации на Украине. На это президент России ответил, что санкции не дают никакого положительного эффекта, в том числе для самих Соединенных Штатов.

При этом Кремле сообщили, что глава Белого дома во время онлайн-переговоров с российским лидером смягчил свою риторику по возможным санкциям. Уточняется, что Байден упоминал об ограничительных мерах в более приемлемой форме, чем это делалось ранее в различных публичных заявлениях.

В этот же вечер глава международного комитета сената США демократ Роберт Менендес заявил о разработке «матери всех санкций» против России при вторжении на Украину. По его словам, пакет мер будет иметь «разрушительные последствия» для Москвы.

Также ранее стало известно о том, что Вашингтон подготовил новый санкционный пакет в отношении Москвы, который предусматривает в том числе отключение от SWIFT. Авторы документа назвали его «чертовски агрессивным». В нем также заложен запрет на пользование американскими банками и платежными системами для крупных российских бизнесменов и представителей близкого круга российского лидера.

Кроме того, в ноябре стало известно, что Министерство торговли США внесло 27 компаний в список организаций, угрожающих национальной безопасности страны. В частности, были введены экспортные ограничения в отношении Московского физико-технического института (МФТИ).

Последствия

Власти США допускают вариант, при котором Россия будет полностью изолирована от мировой финансовой системы в случае вторжения на Украину. Член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что что, в случае отключения России от SWIFT Европе придется расплачиваться со страной наличными, что приведет к огромным финансовым трудностям, прежде всего, для самих союзников.

По словам политика, попытка отключить Россию от SWIFT приведет только к возмущениям внутри самих США, так как там «есть много интересантов российской экономики».

Профессор, ведущий научный сотрудник и заведующий лабораторией экономического факультета МГУ Андрей Колганов также усомнился в том, что США и Европейский Союз введут ограничения на обмен рубля. По его мнению, блокирование конвертации рубля в доллар, евро и фунты стерлингов существенно затруднит международные расчеты, что негативно скажется на экономическом развитии России, так как «мы сильно зависим от международной торговли».

При этом в первую очередь конкретные последствия наступят для контрагентов за рубежом, которые не смогут вовремя получать платежи в свободно конвертируемой валюте, сказал он.

Также ранее стало известно, что финансовая сфера и российский рынок акций упали в среду, 8 декабря, на фоне геополитической неопределенности. После переговоров Путина и Байдена индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии на Московской бирже составил 3773,61 пункта (минус 2,57 процента), индекс РТС — 1612,73 пункта (минус 2,09 процента). Индекс Мосбиржи опустился ниже 3800 пунктов впервые с 23 ноября.