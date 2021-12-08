США захотели изолировать Россию

США рассматривают вопрос введения санкций, из-за которых Россия будет «полностью отрезана от мировой финансовой системы», заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей конгресса США. Об этом сообщает РБК.

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«Те [меры], которые мы обсуждаем, по сути будут означать изоляцию [России] от глобальной финансовой системы со всеми вытекающими последствиями для российского бизнеса и жителей России, для их возможности работать, путешествовать и торговать», — подчеркнула она.

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Также США ожидают, что ФРГ приостановит реализацию проекта «Северный поток-2» в случае вторжения России на Украину.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что США и Евросоюз могут ввести ограничительные меры против крупных российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Среди ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары, евро и другие иностранные валюты.

Также американский телеканал CNN, ссылаясь на анонимные источники, сообщил, что США планируют ввести новый пакет санкций против России. Его проект включает так называемый «ядерный вариант» — отключение России от международной платежной системы SWIFT. Источники телеканала уверяют, что администрация президента США Джо Байдена в настоящее время обсуждает этот вопрос с европейскими странами.

Депутат Госдумы, глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил возможность введения ограничений для россиян на обмен рублей на другую валюту. В интервью РБК он подчеркнул, что заявления США о том, что Россия может «напасть» на Украину, неразумны.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов заявил, что у России нет планов нападать на кого-либо, об этом не единожды заявляли власти страны. По его мнению, эти сообщения «раздуваются» через СМИ, чтобы повлиять на работу российских финансовых институтов.