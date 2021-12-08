В США призвали использовать «Севпоток-2» против России

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что трубопровод «Северный поток-2» представляет собой рычаг давления Запада на Москву, который поможет сдержать Россию от вторжения на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Что касается «Северного потока-2», факт в том, что сейчас газ не идет по трубопроводу «Северный поток-2», что означает, что он не действует, что в свою очередь означает, что он не является рычагом для президента России Владимира Путина», – приводит агентство его слова.

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По мнению Салливана, США могут использовать газопровод для давления на Россию по украинскому вопросу.

«Потому что, если Владимир Путин хочет видеть, как газ идет через этот трубопровод, он может не захотеть рисковать и вторгаться на Украину», – пояснил он.

В ноябре Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода «Северный поток-2» до тех пор, пока она не создаст немецкую дочернюю компанию, которая должна будет подать повторную заявку. После подачи нового пакета документов BNA заново начнет процесс и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев. После этого проект решения немецкого регулятора будет представлен Еврокомиссии.

Ранее газета Financial Times сообщила, что американским властям пришлось снабдить страны ЕС и Североатлантический альянс «разведданными», чтобы убедить их в том, что Россия якобы готовит «вторжение» на Украину. По данным издания, дипломатическое «взаимодействие», а также решение Вашингтона распространить разведданные помогли убедить некоторые скептически настроенные страны, в том числе Германию, в том, что «Кремль может скоро направить свои войска на Украину».