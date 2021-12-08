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1 час назад

Британцы испугались остаться без газа в случае отключения России от SWIFT

Читатели британского издания The Telegraph обратили внимание на планы США ввести новые антироссийские санкции, выразив опасения, что в результате Европа останется без газа. Так британцы прокомментировали видеовстречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Британцы испугались остаться без газа в случае отключения России от SWIFT
Фото: ens Büttner/dpa/Global Look Pressens Büttner/dpa/Global Look Press

Поскольку санкции против России наверняка приведут к приостановке поставок российского газа, то нам здесь в Европе, видимо, придётся изрядно померзнуть этой зимой! — написал пользователь NoLonger ATory.

Читатели также отметили, что подобные переговоры лидеров способствуют налаживанию контактов и деэскалации.

Хорошо, что Путин и Байден общаются. Это снижает напряжённость, — заявил пользователь под ником Intra Venus.

Ранее сообщалось, что из проекта оборонного бюджета США были исключены положение о введении санкций против газопровода «Северный поток — 2», запрет на приобретение гражданами США суверенных долговых обязательств России и положение о санкциях против 35 россиян.

В США призвали использовать «Севпоток-2» против России

Проект оборонного бюджета США, в который были включены санкции против РФ, в конце ноября 2021 года заблокировали в сенате представители Республиканской партии.

Экономика,Джозеф Байден,Владимир Путин,Республиканская партия США,
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