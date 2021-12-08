Страны Прибалтики впервые полностью прекратили осуществлять импорт электроэнергии из России 8 и 11 апреля без объяснения причин. Латвийская сторона пошла на такой шаг на время испытаний по отключению ЛЭП между Белоруссией и Литвой для проверки энергосистем перед полным выходом балтийских стран из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва). При этом холдинг "Интер РАО" не прекращал поставки электроэнергии в Прибалтику после отключения Белоруссией трансграничных линий электропередачи с Литвой во время испытаний надежности энергосистемы страны.