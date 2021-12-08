Кремль оценил возможности Путина управлять ЦБ

«Владимир Путин не может дать указания повысить ставку, поэтому в данном случае вопрос сформулирован некорректно. Вы знаете, это решение принимает Центробанк и это целиком и полностью прерогатива мегарегулятора», — отметил Песков .

По его словам, президент не может «посылать сигналы мегарегулятору», который принимает все решения самостоятельно.Одной из главных целей Центробанка является поддержание инфляции в пределах целевого уровня в четыре процента годовых.