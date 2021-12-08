Кремль оценил возможности Путина управлять ЦБ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможности главы государства Владимира Путина управлять Центробанком и его председателем Эльвирой Набиуллиной, в частности, в вопросе регулирования ключевой ставкой. Его слова приводит РИА Новости.
«Владимир Путин не может дать указания повысить ставку, поэтому в данном случае вопрос сформулирован некорректно. Вы знаете, это решение принимает Центробанк и это целиком и полностью прерогатива мегарегулятора», — отметил Песков.
По его словам, президент не может «посылать сигналы мегарегулятору», который принимает все решения самостоятельно.Одной из главных целей Центробанка является поддержание инфляции в пределах целевого уровня в четыре процента годовых.
7 декабря Путин назвал инфляцию главной проблемой для россиян. По его мнению, в 2022 году ЦБ должен обеспечить возвращение к целевому уровню. Согласно текущему прогнозу регулятора, инфляция по итогам 2021 года составит 7,4-7,9 процента.