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41 минуту назад

Песков оценил возможности Путина управлять ЦБ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможности главы государства Владимира Путина управлять Центробанком и его председателем Эльвирой Набиуллиной, в частности, в вопросе регулирования ключевой ставкой. Его слова приводит РИА Новости.

Кремль оценил возможности Путина управлять ЦБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Владимир Путин не может дать указания повысить ставку, поэтому в данном случае вопрос сформулирован некорректно. Вы знаете, это решение принимает Центробанк и это целиком и полностью прерогатива мегарегулятора», — отметил Песков.

По его словам, президент не может «посылать сигналы мегарегулятору», который принимает все решения самостоятельно.Одной из главных целей Центробанка является поддержание инфляции в пределах целевого уровня в четыре процента годовых.

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7 декабря Путин назвал инфляцию главной проблемой для россиян. По его мнению, в 2022 году ЦБ должен обеспечить возвращение к целевому уровню. Согласно текущему прогнозу регулятора, инфляция по итогам 2021 года составит 7,4-7,9 процента.

Экономика,Эльвира Набиуллина,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Центральный банк России,РИА Новости,
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