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29 минут назад

Посол РФ: «Газпром» не обязан никого спасать

Россия наращивает объемы поставок газа в Европу в соответствии с запросами европейских партнеров, заявил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов в интервью журналу Magyar Demokrata. Оно опубликовано на сайте российского посольства в Будапеште.

Посол РФ: «Газпром» не обязан никого спасать
Фото: ТАССТАСС

Послу задали вопрос, почему «Газпром» не торопится спасать Европу, когда она переживает газовый кризис.

«"Газпром" не обязан никого спасать, это не Министерство по чрезвычайным ситуациям», – заявил Станиславов.

Российский дипломат обратил внимание на то, что «Газпром» как надежная компания с прочной деловой репутацией полностью выполняет свои контрактные обязательства перед своими партнерами, в частности, в Европе. Также компания обеспечивает гарантированные бесперебойные поставки газа на этом направлении. Станиславов подчеркнул, что все ответственные европейские политики признали данный факт.

«В текущем году «Газпром» увеличил поставки в Европу на 10%, в целом увеличение поставок российского газа на континент составляет 15%, имея в виду и сжиженный природный газ. Мы увеличиваем настолько, насколько нас просят наши партнеры. При этом отдельно хотелось бы отметить, что нет ни одного отказа», – отметил российский дипломат.

Он добавил, что Россия также нарастила поставки через ГТС Украины. Из этого следует, что российские контрактные обязательства по транзиту будут перевыполнены приблизительно на 10%, заключил Станиславов.

Накануне стало известно, что «Газпром» за 11 месяцев 2021 года поставил в Грецию рекордный для этого периода времени объем газа – свыше трех миллиардов кубометров.

Ранее сообщалось, что к 4 декабря из подземных газовых хранилищ Европы было отобрано уже около четверти (23,4%) от объема газа, закачанного в этом году.

Экономика,Газпром,МЧС,
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