«Перспектива есть»: как ЦБ выполнит поручение Путина

Возвращение уровня инфляции в России к 4% в следующем году — приоритет для правительства, заявил кандидат экономических наук Александр Данилов ФБА «Экономика сегодня». Он считает, что это возможно в том числе путём отказа от импортной продукции, так как она дороже российской, а высокий спрос на неё подталкивает ретейлеров увеличивать цены.

Перспектива в следующем году вернуться к 4% инфляции, безусловно, есть. Особенно есть возможность остановить рост цен на продукты питания, потому как в нашей стране есть большое количество производителей, готовых увеличить предложение на рынке, — сказал Данилов.

Он добавил, что сейчас все страны в экономическом кризисе, цены растут и в западных, и в европейских государствах. На это в том числе повлияла двухлетняя борьба с пандемией коронавируса. При этом в России к концу года цены могут превысить прогноз Центробанка из-за новогодних праздников, предупредил Данилов.

В следующем году перед кабмином стоит важная задача - вернуть инфляцию к 4 процентам. Об этом шла речь на совещании, которое по видеосвязи провел из Сочи Владимир Путин.

"Главная проблема сегодня и для экономики, и для граждан - рост инфляции", - отметил президент. На конец ноября она составила 8,4 процента, и в 2022 году ее нужно вернуть к целевому уровню - 4 процента. "Рост цен носит глобальный характер", - сказал Путин.

Его основные причины - чрезвычайно мягкая бюджетная политика ряда зарубежных стран развитых экономик, пояснил он.

Президент поручил реализовать эффективные механизмы противодействия инфляции. Основной акцент должен быть на увеличение предложения товаров и услуг на внутреннем рынке, сказал он. В первую очередь это касается продовольственных товаров.

"Правительство сейчас принимает энергичные меры, надеюсь, они будут эффективными", - заметил Путин.

В 2022 году должно существенно увеличиться производство и поставки мяса, сахара, овощей, указал он.

Правительство РФ проработает вопрос о снижении уровня инфляции в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, будет ли повышена процентная ставка в борьбе с понижением инфляции до 4%.

«[Президент РФ Владимир] Путин не может дать указание повысить ставку. В данном случае вопрос сформулирован некорректно. Корректно — это решение принимает Центробанк. Это полностью прерогатива регулятора. Президент не может посылать сигналы мегарегулятору. Мегарегулятор самостоятельно принимает эти решения. Приведение уровня инфляции к целевым порогам может быть достигнуто разными методами, в том числе они будут прорабатываться в правительстве», — сказал он на конференц-колле.

Двухзначных цифр в показателе инфляции в России, скорее всего, не будет. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» заявил глава Банка ВТБ Андрей Костин.

«Если получим инфляцию в районе 8%, это может быть потолком. Не думаю, что мы доползем до двузначной цифры», — отметил бизнесмен.

По словам Костина, в России могут вырасти ставки по кредитам и депозитам. Это связано с тем, что деньги становятся дороже. Однако люди, которые хранят деньги в банках, соответственно, больше получат.

В начале декабря российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что без новых центров экономического роста в регионах Сибири и Дальнего Востока Россия может пропустить важный исторический момент. По его словам, азиатские рынки сейчас растут очень быстро, а спрос на российские товары в Китае, Корее и Японии увеличивается. Поэтому необходим сдвиг в экономике, который нужен для снижения уровня инфляции в целом.

По итогам 2021 года из-за последствий пандемии официальная инфляция превысит целевой показатель Банка России более чем в два раза и ждать её быстрого возврата к 4% не следует. В этой связи россиянам не стоит ожидать и снижения серьёзно выросших цен на продукты в магазинах. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина.

По словам Сафиной, с проблемой высокого инфляционного давления из-за последствий пандемии столкнулись многие крупнейшие страны мира. Так, в США в октябре инфляция достигла 6,2% в годовом выражении, достигнув максимума с 1990 года. В Еврозоне рост цен достиг 4,1%, что является также максимальным показателем с 2008 года.

Поэтому пока ситуация на глобальном логистическом рынке и мобильность трудовых ресурсов не придёт в норму, инфляционное давление сохранится. Если говорить о текущей ситуации в России, то прослеживается несколько основных факторов сохранения высокой инфляции, — отметила экономист.

В числе этих факторов она назвала низкие темпы сбора урожая, высокий потребительский спрос, поддерживаемый высокими же темпами кредитования населения, постепенная переориентация к сберегательной модели поведения и высокая закредитованность населения.

Также инфляционные риски повышает новый штамм коронавируса «омикрон». В том случае, если он спровоцирует новую волну ограничений, как это случилось в 2020 году, высокая инфляция сохранится на долгий срок. Теоретически же, по мнению эксперта, вернуться к целевой цифре регулятора по инфляции 4% возможно к началу 2023 года.

Минтруд России разработал меры, которые должны в 2022 году защитить пенсионеров от слишком высокой инфляции. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков. Согласно федеральному бюджету, пенсии в 2022 году должны вырасти на 5,9%. Но по итогам 2021 года рост потребительских цен будет выше этого уровня, отметил Котяков. В ноябре сохранить индексацию пенсий выше инфляции призывал президент Владимир Путин.

О подготовке предложений по компенсации инфляции для пенсионеров Котяков сообщил в Госдуме. Суть предложенных мер пока неизвестна.

«Сейчас в рамках дополнительного поручения со стороны президента о необходимости предоставления вариантов... дополнительной компенсации высокой инфляции мы также подготовили свои предложения», — сказал Котяков.

Он добавил, что решения по спасению пенсионеров от инфляции власти примут в ближайшее время.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022–2024 годы. Документ устанавливает повышение среднегодового размера страховой пенсии. В 2022 году индексация составит 5,9%, в 2023 году — 5,6%, в 2024 году — 5,5%. Средний размер страховой пенсии в следующем году вырастет до 17 115 рублей, в 2023 году — до 17 900 рублей, в 2024 году — до 18 700 рублей.

Предусмотрено также повышение социальных пенсий и пенсий по пенсионному обеспечению. В 2022 году они вырастут на 7,7%, в 2023 году — на 2,5%, в 2024 году — на 9,9%.

В октябре годовая инфляция в России поднялась до 8,13%. Это рекордное значение с февраля 2016 года. Ускорившаяся инфляция ведёт к «испарению» накопленных сбережений.

В октябре годовая инфляция в России поднялась до 8,13%. Это рекордное значение с февраля 2016 года. Ускорившаяся инфляция ведёт к «испарению» накопленных сбережений. Финансовые эксперты рассказали РИА «Новости», как защитить свои деньги в этих условиях. Они назвали инструменты, чья выгода зависит от роста потребительских цен, и активы, которые могут защитить вложения от обесценивания. Среди таких механизмов — депозиты, облигации и сбалансированный портфель.

По словам директора департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артёма Майорова, для защиты сбережений от инфляции стоит обратить внимание на гособлигации, привязанные к индексу потребительских цен. Номинал так называемых линкеров индексируется на величину инфляции. Также растёт и купон облигации в процентах годовых от номинала.

В результате инвестор получает регулярный рост купона и переоценку самой облигации. А вот, например, облигации с переменным купоном (флоатеры) зависят от ключевой ставки Центробанка. Если регулятор не будет реагировать на изменения инфляции, купон у флоатера расти не будет.

Директор аналитического департамента инвестбанка «Синара» Кирилл Таченников считает, что в ближайшие несколько месяцев такие высокорисковые инструменты, как акции и облигации, — это не лучший выбор. ЦБ планирует бороться с инфляцией при помощи роста ключевой ставки, что может вызвать снижение стоимости облигаций федерального займа (ОФЗ) и рублёвых облигаций.

По словам специалиста, колебания на рынке можно сгладить, выбрав наиболее защитные бумаги. Впрочем, это не избавит от риска потери денег, добавил он. Поэтому наиболее выгодным вложением эксперт назвал «короткие» депозиты, ставки по которым постепенно пересматриваются в большую сторону.

Ещё Таченников указал, что оптимальный выбор для сохранения сбережений — подбор сбалансированного портфеля рублёвых облигаций с периодом времени до полного возврата вложенных капиталов около 3–5 лет. Он подойдёт для консервативных инвесторов и позволит «обыграть» инфляцию в среднесрочной перспективе.

А для тех, кто хочет увеличить накопления, стоит обратить внимание на акции компаний, выплачивающих высокие дивиденды.

«Наиболее интересны сектора нефтегаза и металлургии. Справедливая стоимость акций таких компаний меньше подвержена негативному эффекту от роста ставок и выигрывает от роста цен на сырьё. Уже сейчас многие эмитенты из этих секторов предлагают доходность более 10%, которая имеет все шансы стать ещё выше в будущем, что позволит обойти инфляционные риски», — заявил он.