Нефть подорожала из-за «омикрона»

Мировые цены на нефть в четверг утром растут: инвесторы оптимистично настроены по поводу экономики после ослабления опасений по поводу коронавирусного штамма «омикрон».
По состоянию на 7.55 февральские фьючерсы на нефть марки Brent растут в цене на 0,71%, до 76,35 доллара за баррель, январские фьючерсы на WTI – на 0,93%, до 73,02 доллара, передает РИА «Новости».
Ранее компании Pfizer и BioNTech заявили, что их первоначальные лабораторные исследования показывают, что третья доза их вакцины повышает защиту от нового штамма. «Это привело к росту цен на нефть марки Brent более чем на 9% за последние два дня, поскольку рынок переоценивает возможное влияние на спрос», – сообщили Wall Street Journal аналитики ANZ.