Нефть подорожала из-за «омикрона»

Мировые цены на нефть в четверг утром растут: инвесторы оптимистично настроены по поводу экономики после ослабления опасений по поводу коронавирусного штамма «омикрон».

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По состоянию на 7.55 февральские фьючерсы на нефть марки Brent растут в цене на 0,71%, до 76,35 доллара за баррель, январские фьючерсы на WTI – на 0,93%, до 73,02 доллара, передает РИА «Новости».

На нефтяном рынке в четверг утром продолжается положительная динамика, поскольку опасения инвесторов по поводу влияния штамма коронавируса «омикрон» на экономику ослабли. А всего с начала недели цена нефти марки Brent выросла на 9%, а WTI – почти на 10%.