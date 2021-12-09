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1 час назад

Нефть подорожала на ослаблении опасений из-за «омикрона»

Мировые цены на нефть в четверг утром растут: инвесторы оптимистично настроены по поводу экономики после ослабления опасений по поводу коронавирусного штамма «омикрон».

Нефть подорожала из-за «омикрона»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По состоянию на 7.55 февральские фьючерсы на нефть марки Brent растут в цене на 0,71%, до 76,35 доллара за баррель, январские фьючерсы на WTI – на 0,93%, до 73,02 доллара, передает РИА «Новости».

На нефтяном рынке в четверг утром продолжается положительная динамика, поскольку опасения инвесторов по поводу влияния штамма коронавируса «омикрон» на экономику ослабли. А всего с начала недели цена нефти марки Brent выросла на 9%, а WTI – почти на 10%.

Ранее компании Pfizer и BioNTech заявили, что их первоначальные лабораторные исследования показывают, что третья доза их вакцины повышает защиту от нового штамма. «Это привело к росту цен на нефть марки Brent более чем на 9% за последние два дня, поскольку рынок переоценивает возможное влияние на спрос», – сообщили Wall Street Journal аналитики ANZ.

Экономика,Pfizer,Wall Street Journal,РИА Новости,
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