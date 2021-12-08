Рынок труда в 2022 году: какие изменения произойдут

Ежегодно ситуация на рынке труда меняется. На это влияют появление новых законов и профессий, а также роботизация старых специальностей. О грядущих в 2022 году изменения на рынке труда России выяснили «Аргументы и факты».

По словам HR-эксперта и управляющего партнера кадрового агентства Елены Лимоновой, в следующем году сохранится тренд на нехватку рабочих.

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«Дефицит "синих воротничков" никуда не денется. В первую очередь к нему привели отъезд мигрантов и усложнение правил их трудоустройства», — подтвердил слова Лимоновой основатель сервиса по поиску работы Денис Решанов.

Он добавил, что также продолжит расти спрос на линейный персонал. Согласно данным генерального директора платформы для работы с внештатниками Анастасии Усковой, зарплаты в отраслях, в которых традиционно трудилось много иностранцев, увеличатся на плюс 10-15% в год.

По прогнозам Лимоновой, в силу технического прогресса с рынка труда начнут уходить профессии, которые можно заменить IT-решениями и роботизацией. Речь идет о таких специальностях, как аналитики начального уровня, бухгалтеры, юристы и продавцы-кассиры.

В противовес им еще большим спросом начнут пользоваться профессии, отвечающие за цифровизацию и автоматизацию — интернет-маркетологи, специалисты по цифровизации бизнес-процессов, программисты и веб-дизайнеры.

«Сейчас рынку не хватает около 500 тысяч кадров. В течение пяти лет понадобится еще по меньшей мере два миллиона IT-специалистов. А там, где есть спрос, будет расти и предложение. Соответственно, зарплаты также должны немного подняться вверх», — добавила Ускова.

Еще одной востребованной нишей станут онлайн-эксперты.