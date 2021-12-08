Цены на отопление заставят Украину умолять Россию о вторжении

Отдать пятьдесят тысяч рублей в месяц за газовое отопление небольшого домика? Для России звучит как фантастика, но для Украины это уже текущая реальность. Виной тому не только резкое повышение цен на газ в Европе, но и политика евроинтеграции, которую активно проводит Киев. И это, похоже, только начало.

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СМИ Украины сообщают, что примерно полмиллиона украинских домохозяйств… вступили в ЕС. По крайней мере, с экономической точки зрения. Причем сами того не желая. Как же такое произошло?

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Почему цены улетели в космос

Начать тут стоит с ситуации на рынке газа. А для этого – вернуться в декабрь 2020 года. Согласно отчету Ассоциации газодобывающих компаний Украины, в те дни оптовая цена газа на рынке Украины подросла до 205 долларов за 1000 куб. м (15,22 тыс. рублей). Правда, это «голый» тариф, без НДС, транспортировки и наценки трейдера. Конечный потребитель платил от 260 до 400 долларов (19,3–29,7 тыс. рублей).

Затем пришел 2021 год с его дефицитом газа в ЕС и рекордными котировками на спотовом рынке. И Украина, у которой нет прямого контракта с Газпромом, оказалась, скажем так, в газовом «котле». «У кремлевских подгорает, ведь на Украине цену на газ устанавливает рынок, а не они. Пусть подгорает». Такие хвастливые вывески заказал «Нафтогаз» летом 2020 года. Но спустя год рынок качнуло в другую сторону – и в декабре 2021 года рынок установил ценовую вилку в пределах 1265–1480 долларов за 1000 куб. м (93,64–109,5 тыс. рублей).

Цены выросли, а предложение уменьшилось. В 2020-м поставщиков газа можно было выбирать, на украинском рынке было более 50 компаний. Сегодня – менее двадцати. То есть рыночная цена на газ выросла раза в четыре – а значит, настолько же должны были вырасти и цифры в квитанциях украинцев. Год назад потребители ужасались сумме 3-5 тыс. гривен за отопление одно- и двухкомнатной квартиры в месяц (8,1–13,5 тыс. рублей), значит, теперь пришел черед 12–20 тыс. гривен (32,5–54 тыс. рублей).

Но в правительстве Украины прекрасно понимали, что с такой математикой они даже до Нового года не доживут. Медианный доход украинца – около 10 тыс. гривен (27 тыс. рублей) в месяц. То есть семья из двух человек отдаст весь свой месячный доход только за отопление? Это же гарантированный социальный взрыв.

Поэтому выбрали компромисс. До мая 2022 года тариф для отопления многоквартирных домов на Украине фактически заморозили на прошлогоднем уровне: в основном в пределах 8-10 тыс. гривен за 1000 куб. м (21,65–27 тыс. рублей). Правда, взамен Киеву и лично Зеленскому пришлось пообещать, что это – в последний раз. Очередной меморандум с МВФ обязывает «Укргаздобычу» (основная добывающая компания на Украине, 14-15 млрд кубометров в год) с мая 2022 года продавать до 50% своего газа на бирже. С 2024 года – 100%. А значит, даже в следующем году провернуть такой трюк уже не выйдет.

Следствием этого трюка был массовый уход с рынка мелких трейдеров. Компаний, работавших в пределах одной области или даже нескольких районов. Они брали газ на бирже или у того же «Нафтогаза» и перепродавали с наценкой. Но делать это по фиксированным ценам, конечно же, не могли. В итоге масса индивидуальных потребителей (тех, кто живет в собственных домах и отапливает их газом) накануне отопительного сезона остались без поставщика. В теории у них было несколько месяцев на то, чтобы найти замену. На практике смогли не все, а многие даже не знали, что нужно.

И вот этим «моя хата с краю» – хуже всех. В крайнем случае они могут побежать к «Нафтогазу» и купить у него. Но уже не за 8 грн/куб. И не за 35-40, как платит промышленность. А за 46! К тому же каждый месяц «Нафтогаз» эту цену пересматривает. И если зима в Европе будет холодной и цены на хабах далее пойдут вверх, владельцы украинских коттеджей и избушек тут же это почувствуют. Это даже выше текущих европейских цен. Евроинтеграция Украины, таким образом, действительно состоялась.

Эксперты это подтверждают. Согласно подсчетам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, «не вписались в отопительный сезон» около 460 тыс. украинских домохозяйств (320 тысяч в сельской местности и 140 тысяч – в городах). В сумме они переплатят за газ до 5 млрд гривен (13,5 млрд рублей) в месяц. Это разница между фиксированной ценой и ценой так называемой последней надежды.

Причем основную переплату будет генерировать сельская местность, там выше потребление. По его данным, среднемесячные расходы на газ для селян при расходе 400 кубометров в месяц (очень скромный расход для частного дома) составят 18,7 тыс. гривен (почти 50,5 тыс. рублей). Зачастую это даже больше месячного дохода всей семьи. Минимальная зарплата сегодня – 6500 гривен (17,5 тыс. рублей).

Все это уже было, но есть нюанс

Рост тарифов на Украине – регулярный сезонный сюжет. Но Зеленский попал, что называется, в идеальный шторм. Во времена Порошенко цены на энергоносители, в том числе из-за санкций в отношении России, были значительно ниже нынешних. К тому же в 2015-м, после необъявленного дефолта, МВФ добился от Украины постепенного введения рыночных цен на газ в обмен на механизм субсидий для самых незащищенных категорий населения. Наконец, первую половину срока Порошенко Украина еще закупала уголь на неподконтрольных территориях – и колебания цен на газ пугали ее куда меньше.

Теперь же все иначе. Донбасского угля нет, из США и Африки его везут с сильным опозданием. 90% блоков украинских ТЭС и ТЭЦ простаивают, многие успели даже ополовинить неприкосновенный запас. Прямых поставок нет: с конца ноября 2015 года Украина от них отказалась. А в ЕС теперь – дефицит и дорого.

Ну и наконец МВФ больше не устраивает прежний механизм субсидирования. Хотя в этом году у украинцев все же репетиция, полностью в европейский рынок «вошли» менее 500 тыс. домохозяйств. Основное веселье начнется в конце 2022 года.

Война как отвлекающий повод

Нельзя сказать, что в украинских СМИ об этом совсем не пишут. Пишут. Но весь фокус надежно смещен на мифическую подготовку «российского вторжения» и, соответственно, его отражения. Украинцы охотнее читают о рытье окопов на пляжах Мариуполя, чем о перспективах оплаты отопления.

Оно и понятно. Даже прошлогодние тарифные протесты больно ударили по рейтингу Зеленского. А ведь в сравнении с нынешними они были откровенно смешны. И если бы не спешный мораторий, если бы не уступчивость МВФ, Зеленский сегодня боялся бы не российских танков, а злых и замерзших украинцев. Поэтому в этом сезоне басни о вторжении будут нестись из каждого утюга.