Рост цен на бензин в России превысил инфляцию на 1,7%

Стоимость бензина в России с начала года по 6 декабря выросла на 9,3%, превысив инфляцию за тот же период на 1,7%. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на данные Росстата.

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По данным агентства, общий уровень инфляции в 2021 году составил 7,57%. Только с 30 ноября по 6 декабря цены на бензин и дизельное топливо поднялись на 0,57% и 0,36% при инфляции в 0,07%. За прошедшую неделю стоимость топлива в среднем выросла на 18 копеек до 49,87 рублей за литр.

Если говорить о стоимости конкретных марок, то за последнюю неделю цена литра Аи-92 выросла на 16 копеек — до 46,68 рублей за литр, Аи-95 на 18 копеек — до 50,73 рублей, Аи-98 на 25 копеек — до 58,84 рублей. Цены на дизельное топливо поднялись на 30 копеек до 53,33 рублей.

На сегодняшний день рост цен на бензин наблюдается в городах 71 субъекта России. Больше всего топливо подорожало в Краснодаре, Волгограде, Салехарде, Уфе и Якутске.