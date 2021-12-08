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29 минут назад

Германия предупредила о последствиях для «СП – 2» в случае вторжения РФ на Украину

Новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможных последствиях для газопровода «Северный поток – 2» в случае вооруженной конфронтации между Россией и Украиной, пишет ТАСС.

«Мы занимаем совершенно ясную позицию. Мы стремимся к тому, чтобы все соблюдали принцип нерушимости границ. Каждый осознает, что будут последствия, если будет иначе», - сказал Шольц в эфире телеканала Welt, отвечая на вопрос, готов ли Берлин использовать газопровод в качестве инструмента давления в ситуации вокруг Украины.

При этом Шольц подчеркнул, что процедура запуска «Северного потока – 2» в Германии «совершенно упорядоченная», она сейчас «осторожно продвигается вперед». Немецкий регулятор, по словам Шольца, в ближайшее время примет решение по сертификации. Он добавил, что «многие решения уже были приняты, иначе трубопровод не был бы построен».

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Шольц также призвал уважать принцип нерушимости границ. По его словам, его должны соблюдать все, так как это «повышает общую безопасность», и ЕС и НАТО должны это ясно показывать.

«Должно действовать право, а не сила», - подчеркнул Шольц.

В последнее время в Западных СМИ и на Украине появляются сообщения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности призвал прекратить распространять дезинформацию о якобы возможном вторжении России на Украину, пишет ТАСС.

Газопровод «Северный поток — 2» из России в Германию был полностью построен 10 сентября. В ноябре сертификация компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода была приостановлена до тех пор, пока не будут выполнены требования немецкого регулятора. После этого процесс сертификации начнется заново. Затем проект решения немецкого регулятора представят Еврокомиссии.

Экономика,Видео,Олаф Шольц,Дмитрий Песков,НАТО,Еврокомиссия,ЕС,ОБСЕ,ИТАР-ТАСС,
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