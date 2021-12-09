США исключили из «меню ограничений» против РФ одну опцию

В США рассматривают введение санкций против России в сфере энергетики как крайнюю меру. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники среди американских чиновников.

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«Мы пытаемся это сделать так, чтобы было целое меню вариантов. Мы не осуществим все из этого меню разом… Из этого меню сектор энергетики является наиболее крайней мерой, если это будет необходимо. Не вижу энергетические санкции в первой группе санкций», – цитирует телеканал одного из источников.

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Он также подчеркнул, что Вашингтон учитывает, какое влияние эти санкции могут оказать на мировую экономику и стоимость бензина в США.

По мнению некоторых экспертов, без санкций против энергетической сферы шаги по «сдерживанию» России будут недостаточными, указал телеканал.

Напомним, что замгоссекретаря Виктория Нуланд заявила, что власти США рассматривают с союзниками вариант, при котором Россию полностью изолируют от мировой финансовой системы в случае ее вторжения на Украину.

Ранее западные СМИ сообщили, что США и Евросоюз могут ввести ограничительные меры против крупных российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Среди ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары, евро и другие иностранные валюты. Также стало известно, что США рассматривают новый пакет санкций против России. Его проект включает так называемый «ядерный вариант» — отключение РФ от международной платежной системы SWIFT.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает публикации о вероятном введении санкций против России из-за сдерживания «вторжения» РФ на территорию Украины проявлением информационной истерики.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, сказал, что санкции США являются попыткой сдержать развитие России, так как западные страны стали бояться конкуренции. Он отметил, что политические силы в США соревнуются, «зарабатывая на антироссийских санкциях».