Миру предсказали конец эпохи свободных денег

Аналитики Deutsche Bank назвали главные тренды, которые будут влиять на макроэкономику в 2022 году. Об этом говорится в докладе банка, выдержки из которого приводит РБК.

Среди прочего эксперты предсказали конец эпохи свободных денег на фондовых рынках, появление цифровых валют центральных банков, а также избыток запасов товаров. Эксперты верят, что в будущем году мировой экономике не грозит стагфляция. Стратеги банка считают, что складывающийся тренд можно описать термином «гроуфляция» (growthflation) — сочетание высоких темпов роста с высокой инфляцией. С другой стороны, рост цен будут поддерживать так называемые вертолетные деньги — средства, направленные на поддержку населения во время пандемии коронавируса.

В целом, несмотря на появление нового штамма, эксперты ждут, что борьба с COVID-19 будет успешной. Они указывают на расширение доступности вакцин, а также на появление лекарств, которые могут напрямую бороться с коронавирусом. Также в Deutsche Bank ждут быстрого восстановления рынка труда, темпы его роста аналитики называют гиперзвуковым. С другой стороны, рынок труда с большим спросом на рабочую силу и вытекающим из этого ростом зарплат становится еще одним инфляционным фактором.

Что касается внешней политики, центральной темой обсуждения в наступающем году будет проблема милитаризации космоса. Многие страны видят космос как «Дикий Запад», констатировали в Deutsche Bank. Однако существующих сейчас договоров недостаточно для появления новых видов технологий и вооружения.