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41 минуту назад

Миру предсказали конец эпохи свободных денег

Аналитики Deutsche Bank назвали главные тренды, которые будут влиять на макроэкономику в 2022 году. Об этом говорится в докладе банка, выдержки из которого приводит РБК.

Среди прочего эксперты предсказали конец эпохи свободных денег на фондовых рынках, появление цифровых валют центральных банков, а также избыток запасов товаров. Эксперты верят, что в будущем году мировой экономике не грозит стагфляция. Стратеги банка считают, что складывающийся тренд можно описать термином «гроуфляция» (growthflation) — сочетание высоких темпов роста с высокой инфляцией. С другой стороны, рост цен будут поддерживать так называемые вертолетные деньги — средства, направленные на поддержку населения во время пандемии коронавируса.

В целом, несмотря на появление нового штамма, эксперты ждут, что борьба с COVID-19 будет успешной. Они указывают на расширение доступности вакцин, а также на появление лекарств, которые могут напрямую бороться с коронавирусом. Также в Deutsche Bank ждут быстрого восстановления рынка труда, темпы его роста аналитики называют гиперзвуковым. С другой стороны, рынок труда с большим спросом на рабочую силу и вытекающим из этого ростом зарплат становится еще одним инфляционным фактором.

Часть россиян получит зарплаты раньше срока

Что касается внешней политики, центральной темой обсуждения в наступающем году будет проблема милитаризации космоса. Многие страны видят космос как «Дикий Запад», констатировали в Deutsche Bank. Однако существующих сейчас договоров недостаточно для появления новых видов технологий и вооружения.

Ранее в декабре генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала оценила влияние нового омикрон-штамма коронавируса на мировую экономику. По ее словам, восстановление мировой экономики из-за него замедлится: это связано с неравным доступом к вакцинам против COVID-19. Глава ВТО указала на необходимость «очень усердного» решения этой проблемы, поскольку это грозит возникновением трудностей, представляющих «огромный риск для устойчивого экономического восстановления в мире».
Экономика,Видео,ДОЙЧЕ Банк,ВТО,
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