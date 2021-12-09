Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-2° в 
USD 73.85EUR 83.36
Войти в почту
27 минут назад

Банки Белоруссии подключились к российскому аналогу SWIFT

Все банки Белоруссии подключились к Системе передачи финансовых сообщений российского Центробанка. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на главу управления департамента национальной платежной системы ЦБ Дениса Барышкова.

Банки Белоруссии подключились к российскому аналогу SWIFT
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Систему передачи финансовых сообщений создали на случай отключения России от системы межбанковских платежей SWIFT.

В 2014 году, когда впервые обсуждалась возможность отключения России от системы, SWIFT обещала, что не будет в одностороннем порядке и под влиянием политического давления принимать такие решения. Позже Центробанк создал аналог системы, который позволяет отправлять финансовую информацию внутри страны.

В 2018 году спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россию могут отключить от SWIFT из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.

Такую меру называют «ядерной опцией», отмечал Волкер. Он объяснял, что такие санкции привели бы не только к большим издержкам для России, но и к большим издержкам для союзников США.

В конце 2021-го США обвинили Россию в наращивании сил на границе с Украиной. Американские СМИ сообщили о подготовке «чертовски агрессивного» пакета санкций на случай вторжения РФ на Украину, в который входит отключение России от международной системы переводов SWIFT.

Экономика,Курт Волкер,Центральный банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители