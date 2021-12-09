Банки Белоруссии подключились к российскому аналогу SWIFT

Все банки Белоруссии подключились к Системе передачи финансовых сообщений российского Центробанка. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на главу управления департамента национальной платежной системы ЦБ Дениса Барышкова.
Систему передачи финансовых сообщений создали на случай отключения России от системы межбанковских платежей SWIFT.
В 2014 году, когда впервые обсуждалась возможность отключения России от системы, SWIFT обещала, что не будет в одностороннем порядке и под влиянием политического давления принимать такие решения. Позже Центробанк создал аналог системы, который позволяет отправлять финансовую информацию внутри страны.
В 2018 году спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россию могут отключить от SWIFT из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.
Такую меру называют «ядерной опцией», отмечал Волкер. Он объяснял, что такие санкции привели бы не только к большим издержкам для России, но и к большим издержкам для союзников США.
В конце 2021-го США обвинили Россию в наращивании сил на границе с Украиной. Американские СМИ сообщили о подготовке «чертовски агрессивного» пакета санкций на случай вторжения РФ на Украину, в который входит отключение России от международной системы переводов SWIFT.