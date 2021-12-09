Банки Белоруссии подключились к российскому аналогу SWIFT

Все банки Белоруссии подключились к Системе передачи финансовых сообщений российского Центробанка. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на главу управления департамента национальной платежной системы ЦБ Дениса Барышкова.

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Систему передачи финансовых сообщений создали на случай отключения России от системы межбанковских платежей SWIFT.

В 2014 году, когда впервые обсуждалась возможность отключения России от системы, SWIFT обещала, что не будет в одностороннем порядке и под влиянием политического давления принимать такие решения. Позже Центробанк создал аналог системы, который позволяет отправлять финансовую информацию внутри страны.

В 2018 году спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россию могут отключить от SWIFT из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.

Такую меру называют «ядерной опцией», отмечал Волкер. Он объяснял, что такие санкции привели бы не только к большим издержкам для России, но и к большим издержкам для союзников США.