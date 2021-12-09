Мир предупредили об экономической катастрофе

Американский финансист и основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио в интервью телеканалу CNBC заявил, что мир находится на грани войны между США и Китаем, которая может повлечь за собой глобальную экономическую катастрофу.
По словам Далио, из-за постоянных попыток США сделать Китай и его культуру «более американскими» торговая война может усилиться, что приведет к полномасштабному противостоянию.
Финансист считает, что даже если возможный конфликт между Вашингтоном и Пекином не подорвет экономику, то «это сделает кто-то или что-то другое».
Далио рекомендует инвесторам реально оценить свои финансовые риски в текущей ситуации. Делать это нужно не в количестве имеющихся на сегодня долларах, а с поправкой на инфляцию. По мнению инвестора, сбережения на «черный день» должны финансироваться за счет надежного и хорошо диверсифицированного портфеля. Далио также советует разнообразить инвестиционный портфель – от облигаций с индексом инфляции до золота.
Торговая война США с Китаем длится с 2018 года. По некоторым данным, она уже обернулась для США потерей порядка 300 тысяч рабочих мест и повлекла за собой снижение совокупной капитализации американских компаний на 1,7 трлн долларов.
Ранее главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен представил традиционный «безумный» прогноз на 2022 год. Согласно ожиданиям скандинавского банкира, в следующем году мир столкнется с большим количеством серьезных перемен в сфере экономики. По его мнению, правительствам стран по всему миру придется отложить «зеленый» энергетический переход и сдвинуть сроки резкого снижения использования нефти (на 29 процентов) и газа (на 10 процентов) на пять и 10 лет соответственно с запланированного 2030 года.