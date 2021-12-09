Мир предупредили об экономической катастрофе

Американский финансист и основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио в интервью телеканалу CNBC заявил, что мир находится на грани войны между США и Китаем, которая может повлечь за собой глобальную экономическую катастрофу.

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По словам Далио, из-за постоянных попыток США сделать Китай и его культуру «более американскими» торговая война может усилиться, что приведет к полномасштабному противостоянию.

Финансист считает, что даже если возможный конфликт между Вашингтоном и Пекином не подорвет экономику, то «это сделает кто-то или что-то другое».

Далио рекомендует инвесторам реально оценить свои финансовые риски в текущей ситуации. Делать это нужно не в количестве имеющихся на сегодня долларах, а с поправкой на инфляцию. По мнению инвестора, сбережения на «черный день» должны финансироваться за счет надежного и хорошо диверсифицированного портфеля. Далио также советует разнообразить инвестиционный портфель – от облигаций с индексом инфляции до золота.

Торговая война США с Китаем длится с 2018 года. По некоторым данным, она уже обернулась для США потерей порядка 300 тысяч рабочих мест и повлекла за собой снижение совокупной капитализации американских компаний на 1,7 трлн долларов.