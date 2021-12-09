Польша потребовала начать расследование против «Газпрома»

Европейскиой комиссии следует немедленно начать антимонопольнное расследование в отношении «Газпрома». Об этом заявила министр климата Польши Анна Москва в эфире Польского радио, передает «Прайм».
«Мы просили Еврокомиссию проанализировать ситуацию и монополистические практики, которые точно есть со стороны «Газпрома». Предварительный отчет, который был представлен на последнем саммите, показывает, что уровень хранилищ недостаточен, что нет правильного соотношения спроса и предложения», — сказала она.
По словам министра климата Польши, компания «Газпром» в этих отчетах не указана, однако «есть определение "доминирующий поставщик"».
«Можно догадаться, что речь идет о «Газпроме». Анализ должен быть расширен, но мы решительно просим немедленно запустить антимонопольное расследование в отношении "Газпрома"», — указала министр.
Она также рассказала о планах в ближайшее время встретиться с еврокомиссаром, чтобы «отстоять этот постулат». По словам министра, есть правовые аргументы, которые уже сейчас позволяют запустить разбирательство. Она также заявила, что ситуация «угрожает энергетической безопасности Европы», а высокая стоимость энергии и газа негативно отражаются на гражданах.
«Поэтому нам кажется, что ЕК не может дольше ждать и что у нее есть достаточно юридических аргументов, чтобы предпринять такие шаги», — заявила Анна Москва.
Накануне глава польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский призвал «Газпром» нарастить поставки газа. По его словам, зима в Европе может оказаться очень тяжелой из-за сохраняющихся высоких цен на газ.