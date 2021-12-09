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25 минут назад

Польша потребовала начать расследование против «Газпрома»

Европейскиой комиссии следует немедленно начать антимонопольнное расследование в отношении «Газпрома». Об этом заявила министр климата Польши Анна Москва в эфире Польского радио, передает «Прайм».

Польша потребовала начать расследование против «Газпрома»
Фото: ТАССТАСС

«Мы просили Еврокомиссию проанализировать ситуацию и монополистические практики, которые точно есть со стороны «Газпрома». Предварительный отчет, который был представлен на последнем саммите, показывает, что уровень хранилищ недостаточен, что нет правильного соотношения спроса и предложения», — сказала она.

По словам министра климата Польши, компания «Газпром» в этих отчетах не указана, однако «есть определение "доминирующий поставщик"».

«Можно догадаться, что речь идет о «Газпроме». Анализ должен быть расширен, но мы решительно просим немедленно запустить антимонопольное расследование в отношении "Газпрома"», — указала министр.

Она также рассказала о планах в ближайшее время встретиться с еврокомиссаром, чтобы «отстоять этот постулат». По словам министра, есть правовые аргументы, которые уже сейчас позволяют запустить разбирательство. Она также заявила, что ситуация «угрожает энергетической безопасности Европы», а высокая стоимость энергии и газа негативно отражаются на гражданах.

Действия «Газпрома» обрушили цены на газ в Европе

«Поэтому нам кажется, что ЕК не может дольше ждать и что у нее есть достаточно юридических аргументов, чтобы предпринять такие шаги», — заявила Анна Москва.

Накануне глава польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский призвал «Газпром» нарастить поставки газа. По его словам, зима в Европе может оказаться очень тяжелой из-за сохраняющихся высоких цен на газ.

В среду, 8 декабря, стоимость тысячи кубометров газа в Европе впервые с октября превысила отметку в $1200. В Варшаве прогнозируют, что высокие цены на газ сохранятся до начала весны 2022 года.
Экономика,Компании,Газпром,Еврокомиссия,
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