Польша потребовала начать расследование против «Газпрома»

«Мы просили Еврокомиссию проанализировать ситуацию и монополистические практики, которые точно есть со стороны «Газпрома». Предварительный отчет, который был представлен на последнем саммите, показывает, что уровень хранилищ недостаточен, что нет правильного соотношения спроса и предложения», — сказала она.

«Можно догадаться, что речь идет о «Газпроме». Анализ должен быть расширен, но мы решительно просим немедленно запустить антимонопольное расследование в отношении "Газпрома"», — указала министр.

Она также рассказала о планах в ближайшее время встретиться с еврокомиссаром, чтобы «отстоять этот постулат». По словам министра, есть правовые аргументы, которые уже сейчас позволяют запустить разбирательство. Она также заявила, что ситуация «угрожает энергетической безопасности Европы», а высокая стоимость энергии и газа негативно отражаются на гражданах.