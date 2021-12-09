Белорусские банки подготовились к отключению от SWIFT

Все белорусские банки подключились к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка России, которая создавалась для подготовки к возможному отключению страны от международной платежной системы SWIFT. Об этом на VIII Национальном платежном форуме рассказал глава управления департамента национальной платежной системы Банка России Денис Барышков, передает РИА Новости.

Фото: SWIFT SWIFT

Он подчеркнул, что СПФС показала высокую надежность и бесперебойную работу, к ней уже подключились 38 участников из девяти стран. В списке на сайте ЦБ среди прочих указаны турецкий, французский, японский и шведский банки.

Закон о возможности подключений к СПФС иностранных финансовых организаций президент России Владимир Путин подписал в 2018 году. Однако с того момента присоединялись к ней в основном участники из стран бывшего СССР.

В августе этого года у белорусских банков начались проблемы при проведении транзакций через SWIFT. Поводом для них стал очередной пакет санкций со стороны США, введенный в годовщину начала массовых протестов в республике после обнародования официальных результатов президентских выборов.

В последние недели возобновились разговоры о том, что права на использование SWIFT может лишиться и Россия. Причиной для этих угроз стала информация о возможном вторжении российской армии на Украину. В Кремле отрицают подготовку к агрессии, однако европейские и американские чиновники разрабатывают меры противодействия.